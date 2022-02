Per chi soffre di capelli grassi, come molti di noi, sta praticamente sacrificando la sua vita in continui lavaggi e maschere che non sembrano funzionare del tutto. Abbiamo anche provato con la tinta, che di solito tende a seccare il capello, ma anche questo non ha funzionato. Infatti, come abbiamo visto in questo articolo, il capello risulta secco sulle punte, ma comunque grasso alla radice. Forse, il problema potrebbe dipendere da altri fattori. Fattori che spesso non prendiamo in considerazione abbastanza.

Attenzione ad usare shampoo e balsamo adatti al nostro tipo di capello

Esistono delle regole di bellezza che andrebbero seguite con regolarità, soprattutto per chi si vede costretto a lavare i capelli almeno 4 volte a settimana. Il grasso delle nostre radici può dipendere innanzitutto dai continui lavaggi, perché indeboliscono soprattutto la cute. Shampoo e balsamo sono prodotti, come i bagnoschiuma, abbastanza aggressivi. Per questo profumazioni, siliconi e parabeni potrebbero non lasciarli respirare adeguatamente, aumentando le secrezioni di sebo sulla cute. Un consiglio nell’usare questi prodotti potrebbe essere sceglierne di naturali, senza siliconi o parabeni, appunto, cercando di ristabilire un buon pH della pelle.

Usare maschere anti grasso può essere utile, ma bisogna stare attenti con le dosi. Una dose eccessiva potrebbe anch’essa diminuire la durata del capello pulito. Inoltre, dopo un’asciugatura a temperature medie sulle lunghezze, potrebbe fare bene anche una goccia di olio sulle stesse. Efficace per mantenere profumo e pulizia.

Smettiamo di lavare i capelli grassi ogni 2 giorni con questi semplici trucchetti di bellezza che li faranno durare più a lungo

Ma vediamo dove e cosa stiamo sbagliando. I nostri capelli sono tutti giorni a contatto con altri tessuti che abbiamo in casa. L’asciugamano che usiamo appena lavati è uno di questi. È importante cambiarlo almeno una volta a settimana, così come non fasciare completamente il capello dopo la doccia. Bisogna solo tamponare soprattutto le punte bagnate e procedere subito con l’asciugatura. Il cosiddetto turbante soffoca la cute e l’umido si deposita su di essa. Dovremmo anche stare attenti a federe e cuscini. Anche queste vanno cambiate con regolarità, poiché si deposita il grasso non solo della cute, ma anche del viso, così come saliva e trucco del giorno prima. Il capello di sporca anche per questo.

Piccoli accorgimenti

Ancora, le spazzole andrebbero lavate ad ogni doccia, con sapone neutro, e i capelli andrebbero spazzolati a testa in giù. Dalla radice alle punte eviterà movimenti troppo aggressivi sulla nuca. Un’altra cosa che spesso facciamo, anche d’istinto, è toccarci molto i capelli. Le mani vengono a contatto con soldi, borse, macchina, porte e tutta una serie di cose sporche. Passarli sui capelli non li aiuta per una pulizia che duri più a lungo di qualche ora. Un consiglio per i capelli molto grassi potrebbe essere l’uso di borotalco che asciuga la cute, ma solo in casi sporadici e di estrema necessità. Quindi smettiamo di lavare i capelli grassi con la frequenza di due giorni usando questi semplici trucchi di bellezza. Dovremo avere molta pazienza, poiché i risultati non saranno immediati, ma nel tempo anche il capello riprenderà tonicità e volume.