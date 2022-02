Eccoci alla fine al tanto atteso giorno di San Valentino. La festa degli innamorati è il momento perfetto per stare insieme alla propria dolce metà e condividere attimi indimenticabili. Molti avranno già scelto il regalo più adatto per sorprendere il partner, oppure la ricetta ideale per stupirlo in cucina.

Qualcuno, però, potrebbe non avere ancora ben chiaro cosa preparare per soddisfare le papille gustative di chi ama.

Ma cosa c’è di meglio di un dolce godurioso per conquistare il palato altrui? In questo caso vogliamo proprio proporre una ricetta lampo che risolverà la situazione in nostro favore. Sono le ultime ore per cucinare questi dolcetti che ci salveranno il dopo cena e la serata.

Un’idea veloce e prelibata con pochi ingredienti

Per dare vita a un dolce squisito non bisogna per forza sudare sette camicie. In pochissimo tempo possiamo preparare un piatto che terminerà la cena nel migliore dei modi. Sarà perfetto anche per soddisfare l’appetito in giornata o come golosa merenda.

Se tra le ricette più note per San Valentino ci sono le classiche torte o i deliziosi biscotti fatti in casa, non è detto che non si possa cambiare. L’idea di oggi consiste, infatti, nel preparare dei fantastici cuoricini di panna al frutto della passione; vediamo come realizzarli.

Ultime ore per cucinare questi dolcetti di San Valentino cotti in 5 minuti che faranno sciogliere il cuore di chi ci ama

Ecco il necessario che ci servirà per 6 dolcetti:

300 g di ricotta;

250 g di panna liquida;

150 g circa di zucchero a velo;

3 fogli di gelatina;

9-10 frutti della passione;

stampini di silicone.

Tagliamo in due 5-6 frutti della passione, preleviamo la polpa e setacciamola per ricavarne il succo. Ora mettiamo in ammollo la gelatina in acqua fredda per qualche minuto.

Dopodiché prepariamo un pentolino nel quale scaldiamo circa 70 ml di succo. Aggiungiamo anche i fogli di gelatina e mescoliamo bene per scioglierli. In una ciotola amalgamiamo la ricotta setacciata con la panna liquida. Versiamo il composto negli stampini, quindi lo facciamo compattare in frigo per almeno 3 ore.

Adesso, come in precedenza, tagliamo a metà altri 3 frutti e preleviamo il succo. Lo versiamo in un altro pentolino e lo cuociamo lentamente con una spolverata di zucchero a velo, mescolando all’occorrenza. Quando il succo sarà pronto aspettiamo che raffreddi, poi ci prepariamo a impiattare.

Su un piattino adagiamo dei cucchiai di salsa, quindi appoggiamo sopra i cuoricini che abbiamo tirato fuori dal frigo e poi dallo stampo. Per finire decoriamo con altra salsa o i semini restanti del frutto della passione, come più ci piace.