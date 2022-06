Con l’arrivo dell’estate cresce la voglia di andare in vacanza. Magari al mare a godersi la freschezza della brezza marina o in montagna a beneficiare del clima fresco in altura. Per un tempo molto più ampio, però, si resta in città, si continua a lavorare e si fa i conti con l’afa e anche con il sudore.

Sudare è normale, soprattutto d’estate

Accade un po’ a tutti che d’estate si finisca per sudare di più. La si può considerare una reazione fisiologica alle alte temperature. Molti, però, si chiedono cosa possono fare con la loro attitudine a liberare troppo sudore.

Le soluzioni per contrastare l’eccessiva sudorazione si possono individuare traendo spunto da quelle che sono le indicazioni degli esperti.

Sulle pagine dell’Humanitas si pone l’accento sull’importanza di scegliere un deodorante giusto sulla base di un paio di caratteristiche fondamentali. Il prodotto dovrebbe essere antibatterico, in tal modo si limiterebbe la proliferazione dei batteri e dunque si evita il cattivo odore.

Alcuni deodoranti, inoltre, contengono idrossido di alluminio. Hanno, cioè, proprietà anti-traspiranti e occluderebbero per qualche ora i pori da cui potrebbe uscire il sudore. Questo riduce la sudorazione.

Il consiglio è quello di utilizzare il deodorante dopo la doccia.

Per contrastare l’eccessiva sudorazione con il caldo e scegliere il deodorante giusto c’è una cosa da sapere

In linea di massima si suda perché l’organismo, in determinate circostanze, percepisce un innalzamento della temperatura. La liberazione del sudore avviene esattamente per abbassarla.

Non è un caso che si sudi nei momenti in cui si è accaldati, come ad esempio quando si pratica attività fisica. Si tratta di un meccanismo della termoregolazione del corpo umano.

Quando, però, ci si accorge che si suda troppo, si dovrebbe comunque esporre la cosa al proprio medico. Sarà lui, eventualmente, a stabilire se ci sono i margini per ritenere la criticità degna di essere considerata a livello patologico.

L’ausilio del professionista diventa determinante nel riuscire a capire l’eventuale origine del problema e nella formulazione di una diagnosi (potrebbe trattarsi di iperidrosi). Ed esistono delle strategie terapeutiche che consentono di affrontare efficacemente la questione.

Tuttavia, salvo casi patologici, sudare resta normale in estate. Non a caso molti esperti sottolineano la necessità di bere molto per reintegrare i liquidi persi. E infatti tra gli alimenti consigliati nel periodo estivo, molti si caratterizzano per il loro potere idratante.

Usare il deodorante giusto può, però, fornire un buon aiuto nel contrastare l’eccessiva sudorazione, come gli esperti spiegano.

Lettura consigliata

Attenzione a questo rischio se si prova rinfrescare casa senza condizionatore nei giorni di caldo torrido