Le piante aromatiche sono largamente utilizzate in cucina per condire una grande varietà di piatti. Stiamo quindi sfruttando il loro grande sapore dato dagli oli essenziali che queste contengono, senza, però, conoscerne tutti i benefici.

Ad esempio, il rosmarino (Rosmarinus officinalis) non è solo utile per condire le patate al forno. Infatti, potrebbe essere un grande alleato contro il caldo intenso dell’estate in arrivo.

Scoprire che il rosmarino non è solo utile come condimento ma apporterebbe dei benefici, potrebbe sorprendere alcuni. Eppure, le erbe officinali sono state utilizzate per lungo tempo come unico medicamento. Oggi, invece, possiamo comunque approfittare delle loro proprietà affiancandole alla terapia del medico.

Il rosmarino, forse a sorpresa, è ricco di vitamine, a partire dalla vitamina C, che con le sue proprietà antiossidanti rafforzerebbe il sistema immunitario. Contiene anche vitamina A, utile per contrastare l’invecchiamento rendendo la pelle e i capelli più sani e luminosi.

Per contrastare il caldo intenso dell’estate questa comune pianta aromatica sarebbe la soluzione ideale

Il rosmarino contiene anche molti minerali, primo fra tutti il calcio. Grazie ad esso potremmo migliorare la salute delle nostre ossa e dei nostri denti. Questa pianta fornisce anche discrete quantità di potassio, utile per controllare la pressione.

Proprio il potassio è un elemento che renderebbe questa pianta un alleato prezioso per contrastare il caldo intenso, lo stesso che mette alla prova la nostra pressione sanguigna. Il rosmarino, però, contiene anche il magnesio, responsabile della sintesi di proteine e produzione di energia, proprio quella che ci manca durante l’estate. In più, ci aiuterebbe a controllare anche la glicemia e, anche in questo caso, la pressione del sangue.

Anche la glicemia è importante se vogliamo rimanere in forze e per questo dovremmo cercare di mantenerla entro i limiti in modo costante. Allo stesso modo, anche le fibre contenute nel rosmarino favorirebbero il corretto assorbimento di colesterolo e zuccheri. In particolare, potrebbe essere utile per contrastare ipoglicemia e ipercolesterolemia.

In questo ci vengono in aiuto anche altri alimenti, come ad esempio pasta e pane integrale. Se, però, non sono di nostro gusto, ci sono comunque dei cibi gustosi ricchi di fibre integrali ma che spesso ignoriamo.

In più, le fibre del rosmarino favorirebbero anche le normali funzioni del metabolismo, fattore importante in caso di stitichezza.

