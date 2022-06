Ogni volta che decidiamo di invitare a cena amici o parenti è sempre la stessa storia. Abbiamo ben in mente il menù perfetto con tanto di abbinamenti di vini e cocktail sfiziosi. Ma il problema principale è cosa servire come antipasto che sia gustoso ma che non riempia in fretta. Considerando le varie portate che abbiamo in mente di preparare, sarebbe un peccato rovinarsi l’appetito.

Per questo, al posto dei soliti crostini o bruschette vorremmo servire qualcosa di originale e pratico da preparare. Un’ottima soluzione potrebbe essere la ricotta, che con il suo gusto non troppo prevalente si sposa bene con tanti menù. La ricotta, infatti, è un alimento estremamente versatile con cui preparare un’infinità di prelibatezze. Possiamo usarla per farcire dei golosi cannelloni al ragù oppure lavorarla con lo zucchero per creme dolci.

Bastano poche fettine di ricotta per preparare un antipasto veloce e gustoso ma anche economico in 30 minuti

Per qualsiasi preparazione decidiamo di usarla, è importante che la ricotta sia abbastanza compatta e non acquosa. Per la buona riuscita di qualsiasi piatto a base di ricotta, insomma, è bene sapere come setacciarla e scolarla. Solo così potremo ricavarne dei piatti deliziosi e perfetti che sembreranno usciti da un ristorante stellato. Vediamo, quindi, come preparare delle appetitose sfogliette aromatiche perfette per accompagnare qualsiasi menù. Un’alternativa ai soliti canapè ripieni che stupirà davvero tutti, ma che soprattutto ci costerà pochissimo. Abbiamo scelto della ricotta vaccina per questa ricetta, ma in realtà anche quella di pecora può andare bene. In tal caso, però, valutiamo bene la stagionatura, un sapore troppo deciso potrebbe non piacere a tutti.

Ingredienti:

1 ricotta vaccina;

erba cipollina;

maggiorana;

timo;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Realizzare queste sfogliette di ricotta è davvero semplice e non servono ingredienti o lavorazioni particolari. Tagliamo la ricotta a metà in verticale e poi adagiamo le due parti su un lato. Procediamo a tagliarle a fettine a forma di mezzaluna e disponiamole sulla placca da forno rivestita di carta da forno. Spezzettiamo con le mani le erbe aromatiche, possiamo anche provare mischiandone di gusti diversi. Ora saliamo e pepiamo a piacere, versiamo un filo d’olio senza esagerare e inforniamo a 190 °C in modalità ventilata. In soli 30 minuti il nostro facile e saporito spuntino sarà pronto per essere gustato. Accompagniamole con dei pomodorini secchi o anche freschi e una foglia di basilico e via.

Quindi, in realtà bastano poche fettine di ricotta ed ecco pronto un piatto sfizioso da servire agli ospiti. Per completare la carrellata di antipastini possiamo prepararne qualcuno con la pasta sfoglia. Qualche rosellina ripiena di prosciutto oppure dei bignè salati.

