La menopausa non è una malattia, ma un momento fisiologico della vita della donna che coincide con il termine della sua fertilità e quindi della sua vita riproduttiva. Esattamente come la pubertà, che ne segna invece l’inizio, è un cambiamento biologico che riguarda tutte, senza eccezioni, e avviene tra i 45 e i 55 anni. Tuttavia in questo periodo le donne accusano dei disturbi soggettivi per tipologia, intensità e frequenza che potrebbero alterare la qualità della vita. Per contrastare i sintomi della menopausa ecco le buone pratiche quotidiane e i rimedi naturali più efficaci. Questi aiuterebbero a ritrovare un nuovo equilibrio sia fisico che mentale.

La menopausa

La menopausa è una fase naturale ma complessa. Le ovaie riducono gradualmente la loro attività producendo meno estrogeni. Questo provoca un’alterazione delle mestruazioni, più abbondanti o distanziate tra loro, fino alla cessazione completa. Viene diagnosticata dopo 12 mesi consecutivi di assenza di ciclo. È un momento di passaggio da vivere con serenità e consapevolezza per non farsi travolgere da alcuni disturbi. Questi iniziano già negli anni della pre-menopausa per ridursi con il tempo nel post-menopausa. Il sintomo più frequente sono le vampate di calore, ma potrebbero comparire anche sudorazioni notturne, aumento del peso corporeo, secchezza dell’organo riproduttivo, incontinenza urinaria, depressione, umore instabile, irritabilità e insonnia. Negli anni, a causa del calo degli estrogeni, potrebbe aumentare anche il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, osteoporosi, cancro della mammella e del colon-retto.

La terapia è orientata ad alleviare i sintomi ed è basata per lo più sul trattamento sostitutivo con estrogeni, spesso associati ai progestinici, al fine di ricreare l’equilibrio ormonale pre-menopausa. Altri trattamenti possono includere l’assunzione di vitamina D e integratori di calcio e la psicoterapia cognitivo-comportamentale.

Per contrastare i sintomi della menopausa ecco le buone pratiche quotidiane e i rimedi naturali più efficaci

Una donna a 50 anni è ancora giovane e molto attiva socialmente, nel lavoro e nei rapporti. Per vivere con serenità questa fase della vita sono fondamentali alcuni accorgimenti: rispettare una dieta sana ed equilibrata, bere molta acqua, evitare il fumo, ridurre l’alcol, praticare una regolare attività fisica. Inoltre è importante effettuare i periodici controlli di screening raccomandati per la prevenzione e per la diagnosi precoce di cancro al colon-retto, all’utero e alla mammella.

L’utilizzo di integratori a base di estratti di origine vegetale potrebbe essere un valido coadiuvante nel contrastare i sintomi della menopausa.

La Cimifuga racemosa, ad esempio, contrasterebbe le vampate di calore e la sudorazione notturna.

La Passiflora favorirebbe il rilassamento e il benessere mentale e per regolare il ritmo sonno-veglia si potrebbe assumere la Melatonina, il cosiddetto ormone del sonno.

Il Magnesio aumenterebbe l’efficacia rilassante e sosterrebbe il naturale benessere di ossa e muscoli.

La Rhodiola, infine, contrasterebbe la stanchezza mentale e fisica e stimolerebbe il normale tono dell’umore.

Esistono molti tipi di menopausa, così come tanti sono i modi di affrontare questo particolare momento. È sempre importante rivolgersi al proprio ginecologo, il quale, a seconda delle specifiche necessità, può suggerire diverse soluzioni in riferimento alle esigenze individuali.