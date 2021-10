Nei bambini, sintomi comuni e piuttosto innocui possono indicare la presenza di malattie insospettabili in un adulto. Infatti, i bambini possono contrarre malattie che nell’adulto non si trovano praticamente mai, e per questo non si dovrebbe mai ignorare nessun sintomo.

Questo discorso vale soprattutto per determinati sintomi e in alcuni periodi dell’anno. Infatti, c’è una malattia che è tipica dei bambini e del periodo autunnale, e si presenta con rash cutanei e febbre. Continuando a leggere, vedremo di cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Attenzione perché rash cutaneo e febbre nei bambini potrebbero indicare questa malattia

La sesta malattia è una patologia infettiva generata dall’herpes virus umano 6B tipica dei bambini. Il nome “sesta malattia” deriva dal fatto che fu la sesta tra le malattie esantematiche ad essere scoperta e descritta, ma si chiama anche esantema critico.

Questa malattia si diffonde attraverso bocca e naso, così come avviene con il raffreddore, o attraverso il contatto con oggetti infetti. In ogni caso, si tratta di una malattia che interessa principalmente bambini piccoli, di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni.

Fortunatamente, la sesta malattia tende a risolversi da sé nell’arco di 7 giorni, senza dare troppi fastidi. In ogni caso, se si sospetta che il proprio figlio abbia la sesta malattia, si consiglia di contattare il medico curante per la diagnosi. Infatti, solamente il medico potrà capire, prescrivendo degli esami del sangue, se si tratta veramente della sesta malattia.

Sintomi e trattamento della sesta malattia

Come abbiamo visto, è importante far attenzione perché rash cutaneo e febbre nei bambini potrebbero indicare questa patologia: la sesta malattia. Per riconoscerla, solitamente la sesta malattia si presenta all’inizio con febbre alta, malessere, mal di gola e raffreddore. Poi, con il passare del tempo, si potrebbero notare delle macchie rosa su collo e viso, ma anche su altre parti del corpo. Queste macchie, inoltre, non si dovrebbero presentare su mani e piedi e durano non più di 2 giorni in media. A volte, si possono presentare altri sintomi come vomito e diarrea e più raramente le convulsioni, dovute alla febbre alta.

In ogni caso, come abbiamo visto, di solito la sesta malattia non dovrebbe dare troppi disturbi, ma risolversi in circa una settimana. È importante seguire comunque la terapia consigliata dal medico, che dovrebbe includere riposo, idratazione e antipiretici al bisogno.

Ecco, quindi, come capire se il nostro bambino è affetto da sesta malattia e come comportarsi.

Approfondimento

Molti lo ignorano ma dovrebbero assolutamente saperlo che questo virus pericoloso per le donne potrebbe causare il cancro anche negli uomini