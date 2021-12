Chi nella vita coltiva delle passioni sa bene che anche le scarpe possono rappresentare una vera e propria mania per molti. Sportive, eleganti, casual o vistose, di scarpe ne esistono davvero per tutti i gusti e resistere all’acquisto di alcuni modelli è davvero impossibile. Senza parlare del fatto che ogni outift richiede necessariamente un modello adeguato e in linea con lo stile.

Se la corsa all’acquisto rappresenta un momento quasi adrenalinico, altrettanto non potrebbe dirsi del problema spazio in casa. Molto spesso non si sa dove stipare le diverse paia di scarpe che si acquistano, per questo è necessario sfruttare al meglio ogni angolo dell’appartamento. Per conservare le scarpe in casa quando c’è poco spazio ecco 3 soluzioni geniali che stanno spopolando.

Quali sbagli evitare negli ambienti piccoli

Se si vive in una casa o appartamento con ambienti piccoli e angusti è possibile sfruttare dei piccoli e semplici trucchi per ottimizzare lo spazio. In un precedente articolo abbiamo spiegato ad esempio quali sono i 3 errori da evitare assolutamente per arredare una casa o stanza piccola. Chi ha intenzione di realizzare un vero e proprio restyling alla propria abitazione, ha ancora tempo per sfruttare delle interessanti agevolazioni statali. Difatti, oltre ad asciugatrici e condizionatori si possono comprare numerosi elettrodomestici con il Bonus senza ISEE che scade a dicembre. Se invece tutto quello che si desidera è un po’ di ordine in più, allora si potrebbe pensare a delle soluzioni davvero creative per fare spazio nella stanza.

Per conservare le scarpe in casa quando c’è poco spazio ecco 3 soluzioni geniali che stanno spopolando

Scarpe, stivali, scarponi e tacchi occupano spazi differenti e durante l’inverno, in particolare, le calzature hanno volumi di ingombro ben più evidenti dei sandali estivi. Chi vive in un piccolo appartamento sa bene che ogni angolo della casa si deve sfruttare al massimo per stipare anche le calzature. Una soluzione che consente di ottenere quasi un secondo armadio è la scelta di un letto contenitore.

Questi complementi d’arredo sono estremamente funzionali e consentono di recuperare davvero molto spazio in camera per conservare scarpe e tanto altro. Un’altra idea che coniuga arredo e necessità pratiche prevede l’utilizzo di un pouf con tasche. In commercio si trovano moltissime tipologie di questo grazioso complemento d’arredo che funge anche da ottimo contenitore porta-scarpe. Infine, un’ulteriore soluzione prevede l’utilizzo di scatole colorate da sistemare sotto i mobili. Chi in casa ha cassettiere, consolle con piedi alti potrebbe sfruttare questo spazio riponendo della graziose scatole decorate. Un’alternativa davvero chic sarebbero le valige vintage che darebbero un tocco di stile agli arredi e fungerebbero da perfetti contenitori per le scarpe.

