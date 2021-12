Per la cura dei nostri capelli usiamo shampoo, balsamo e maschere. Altre volte, invece, facciamo degli impacchi fai da te in casa con vari alimenti naturali. Ad esempio yogurt, miele, caffè, tè oppure cipolla e uova. Ma altro che cipolla o uova, ecco la maschera da fare per avere capelli forti e lucenti.

Sappiamo benissimo quanto sia importante usare dei prodotti su pelle e capelli che siano il più naturale possibile. Questo perché se usassimo dei prodotti chimici, il nostro capello andrebbe ad indebolirsi. Quindi è sempre meglio scegliere prodotti naturali. Per prodotti naturali, però, non significa rompersi un uovo in testa e metterlo in posa per 15 minuti. Usiamo, invece, delle maschere create ad hoc da esperti per rafforzare i nostri capelli. In questo modo andremo ad usare prodotti sicuri, realizzati da esperti del settore. Evitiamo, invece, di improvvisare mix casuali di prodotti, che potrebbero irritare la cute.

Le maschere e le mille funzioni

In commercio troviamo maschere per qualunque cosa. Infatti ci sono quelle per avere i capelli luminosi, poi ci sono quelle per avere i capelli forti e anche quelle che stimolano la ricrescita. Ma non finisce qui, perché ogni tipo di maschera va bene per un capello specifico. E ci sono quelli lisci, quelli ricci, quelli secchi e quelli grassi. Insomma ce n’è una per ogni cosa.

Altro che cipolla o uova, ecco la maschera da fare per avere capelli forti e lucenti

Per avere dei capelli forti e luminosi, c’è una maschera lavante naturale rinforzante, realizzata con delle erbe, veramente fantastica. Questa maschera contiene Aritha, Methi, Amla, Aloe vera, Brahmi, Shikakai, Bhringraj e Neem.

In commercio ce ne sono varie, ma il composto è comunque simile ad una polvere. Quello che occorre fare è mettere questa polvere in acqua bollente. Continuiamo a mescolare fino a quando non arriviamo a un composto cremoso. Con una pellicola trasparente copriamo il contenitore e lasciamo riposare per 15 minuti.

Ora laviamo i capelli come facciamo normalmente. E sul capello ancora umido mettiamo il composto. Massaggiamo bene il composto sulla cute e anche sulle lunghezze e punte. Lasciamo in posa per un’ora e al termine sciacquiamo via il tutto. Ed ecco che ora la nostra chioma sarà super morbida e forte grazie alla forza della natura. Possiamo ripetere l’operazione una volta al mese e magari possiamo farlo in vista del Natale. In questo modo avremo dei capelli splendidi, forti, lucenti.

