L’estate è una stagione molto difficile per le piante. Non stiamo parlando di tutte le specie, perché sono escluse dal discorso tutte quelle che sopportano molto bene il caldo. Come, ad esempio, le piante grasse o quelle rampicanti, perfette per il giardino, che resistono anche al caldo torrido.

A differenza di queste, tra le piante più sofferenti durante l’estate troviamo il ciclamino. Nonostante sia un genere molto vigoroso, il ciclamino in estate perde tutti i fiori e le sue foglie appassiscono. Questo generale imbruttimento della nostra pianta potrebbe farci temere il peggio, portandoci anche a compiere il più grande degli errori.

Vedendo la pianta ridotta in questo stato, infatti, molte persone decidono di buttarla, non sapendo che, in realtà, è ancora viva. Sta semplicemente vivendo la sua fase di riposo vegetativo. In questo caso, quindi, non dovremo perdere le speranze, ma trattare la pianta con 3 suggerimenti che arrivano direttamente dagli esperti.

Per conservare al meglio i ciclamini anche d’estate servono questi 3 trucchetti dei vivaisti esperti che tutti dovremmo conoscere

Quando arriva l’estate, la prima cosa che dovremo fare per mettere in salvo il nostro ciclamino è spostarlo in posizione ombreggiata.

Il ciclamino, infatti, è una pianta che ama la luce, ma non quando questa diventa esagerata. In generale, in questa fase il suo ritmo cambierà, e noi dovremo muoverci di conseguenza.

Oltre a mettere la pianta all’ombra e al fresco, dovremo ovviamente rimuovere tutte le sue parti secche, come fiori e foglie.

Attenzione ad acqua e concime

Un’altra particolare nota che dovremo ricordare in merito al nostro ciclamino riguarda la sua concimazione e idratazione. Durante l’estate, infatti, dovremo continuare ad innaffiare il nostro ciclamino, ma rallentando le concimazioni. Dovremo, quindi, mantenere il terriccio leggermente umido, così permetteremo al ciclamino di rifiorire l’anno successivo.

Ecco ogni quanto tempo andrebbe cambiato il vaso

Ricordiamo, infine, che in media ogni 3 anni andrebbe sostituito il vaso del nostro ciclamino. In sostanza, sarà importante farlo per permettere la crescita della pianta e l’estensione delle sue radici.

Gli esperti consigliano di eseguire questa sostituzione alla fine dell’inverno, coprendo la base del vaso con uno strato di ghiaia o dell’argilla.

Per conservare al meglio i ciclamini anche d’estate, quindi, sono questi i passaggi da seguire. In questo modo, garantiremo una vita lunga e felice alla nostra pianta colorata.

