Non solo Netflix o programmi TV ma ecco 3 serie imperdibili per risolvere il dilemma di cosa guardare stasera

Alla fine dell’estate 2022 arriveranno due degli show televisivi più attesi degli ultimi anni: “House of the Dragon” e “Gli Anelli del Potere’” Prima di spiegare qualcosa di più su questi due nuovi prodotti, però, ci sono anche tante altre nuove serie in arrivo da vedere. Ovviamente si tratta di prodotti che non sono necessariamente pieni di draghi, elfi e battaglie, anzi. Ce n’è per tutti i gusti: dal medicaldrama ai supereroi, alla sitcom ambientata in ufficio, fino a una serie animata per adulti, passando per un dramma nel retroscena di una cucina stellata. Non solo Netflix o programmi TV, ma anche in tanti altri sistemi di streaming come Prime Video e HBO Max.

Una serie molto attesa è “This is going to hurt”, con Ben Whishaw, che racconta la storia di un ostetrico in Inghilterra a metà degli anni 2000. È basato sulla storia vera del dottor Adam Kay e si contraddistingue per un approccio molto ironico e cinico sulla vita in un ospedale. Altra serie interessante è “Ms. Marvel’” su Disney +, nuovo progetto che racconta la vita di Kamala Khan nel Marvel Cinematic Universe. Interpretata dalla giovanissima Iman Vellani, Kamala, un’adolescente pakistana americana di religione musulmana, cresce nella New Jersey dei supereroi nel mito della sua preferita: Capitan Marvel. Dovrà trovare l’equilibrio tra la sua nuova vita, i poteri e le sue convinzioni personali, familiari e religiose.

Su Netflix sta per arrivare invece “Mo”, una serie semi autobiografica con il comico Mo Amer. Racconta la storia di MoNajjar, un rifugiato palestinese in Texas. La serie promette di mettere insieme elementi di commedia irriverente sullo stile di Sasha Baron Cohen. Promette bene anche il cast di comprimari. Per chiudere, due parole sulle serie già citate in apertura. “House of the Dragon” farà la gioia degli orfani de “Il Trono di Spade”, raccontando il prequel delle vicende narrate nella pluripremiata serie HBO. Si concentra sulla storia della casa Targaryen ed è ambientata secoli prima degli eventi che tutti hanno imparato ad amare. Con Matt Smith e Rhys Ifans.

Infine, dall’altra parte della barricata, con “Gli Anelli del Potere” torna alla vita il mondo immaginato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien ne “Il Signore degli Anelli”. Millenni prima dell’avventura di Frodo e della Compagnia, gli Elfi guidati da Galadriel ed Elrond devono affrontare l’ascesa di un grande male e il tradimento di Sauron, destinato a forgiare l’Unico Anello.

