Quando ci si reca al supermercato, è possibile trovare del basilico fresco in vendita o anche del prezzemolo. Per l’amata menta, invece, bisognerà ancora attendere un poco, ma arriverà anche quella. Portiamo così a casa il prezioso basilico, che abbiamo pagato anche un po’ caro. Per conservarlo ci vorrebbe un sistema che lo faccia durare a lungo. Potremmo così condire pizza, pasta al pomodoro o una succulenta mozzarella di bufala. Purtroppo non ci resta che lasciarlo in frigo, sperando che resista, o sistemarlo in un barattolino con dell’acqua.

Le erbe aromatiche e salutari

Quelli che noi chiamiamo “gli odori”, ovvero le erbe aromatiche, sono una preziosità per la nostra cucina. Si potrebbe aggiungere, anche per la nostra salute. Basterebbe consultare internet, per scoprire le proprietà salutari delle erbe aromatiche. Per conservare a lungo menta, basilico e prezzemolo ci vuole un trucchetto che protegga anche le loro proprietà.

Prendiamo il comunissimo prezzemolo, che noi utilizziamo per “speziare” le salse di pomodoro e le insalate. Questa piccola erba contiene numerosi elementi utili alla salute. Possiede la vitamina A, la B1, B2, B3, B5 e B6, la vitamina C, la E e la K. Inoltre a chi lo mangia dona potassio, calcio, sodio, magnesio, fosforo ecc.

Gli esperti dicono che le sue proprietà sono utili come antisettiche e carminative, per la motilità dell’intestino. Inoltre, il prezzemolo è ricco di antiossidanti che combattono i radicali liberi. Tuttavia, le erbe aromatiche vanno anche conosciute per i loro effetti negativi. Il prezzemolo, se assunto in grandi quantità, può creare anemia e dare origine a problemi epatici.

Per conservare a lungo menta, basilico e prezzemolo ecco il trucco geniale delle nonne utile anche per i fiori recisi

Quando ritorniamo dal supermercato, ecco come sistemare il basilico e il prezzemolo. Allora prendiamo un barattolino di vetro e lo riempiamo d’acqua. Scegliamo il contenitore un po’ alto per il prezzemolo, che ha dei ciuffi slanciati. Per il basilico, invece, un po’ più basso.

A questo punto, aggiungiamo nell’acqua un pizzico di zucchero e qualche goccia di aceto di mele. Questi due ingredienti faranno durare più a lungo basilico, prezzemolo e menta. Le loro proprietà antibatteriche eviteranno il marciume e le piantine aromatiche vivranno più a lungo nell’acqua.

Anche con i fiori

Con i fiori recisi, sarà lo stesso procedimento. Solo che il gambo sarà reciso in obliquo a 45 gradi. In questo modo, hanno la possibilità di assorbire più acqua. Vanno eliminate anche le foglie, che potrebbero entrare nel vaso contenitore. Queste a contatto con l’acqua marcirebbero, dando vita a pericolosi batteri. L’acqua andrà cambiata ogni volta che comincia a non essere più limpida. In questo modo, i nostri fiori dureranno più a lungo.

