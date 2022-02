Spesso, se non siamo degli ottimi cuochi, ci viene consigliato di fare l’uovo. È impossibile sbagliarne la cottura. Ma se si tratta di fare l’uovo in camicia? Già qui possiamo incontrare delle difficoltà, perché in realtà non è così facile prepararlo nel modo corretto. O, comunque, può risultare difficile ottenere quello che possiamo considerare l’uovo in camicia perfetto.

In cucina, però, ci sono tantissimi trucchetti che possiamo usare, trucchi della nonna, del mestiere e di chef che rivelano magari durante trasmissioni televisive. Masterchef o altri programmi insegnano molto. E l’uovo in camicia, quindi, come possiamo farlo?

L’uovo e i suoi benefici

L’uovo della nostra amata gallina lo possiamo cucinare in vari modi e ha anche degli ottimi benefici. Soprattutto l’albume è un’ottima fonte di proteine. E le sue proteine apportano vari aminoacidi. Sulla pagina di Humanitas, c’è la lista di tutti gli aminoacidi che possiamo trovare. È veramente lunga.

È inoltre importante scegliere le uova giuste. Ovvero quelle che vengono da allevamenti responsabili, dove le galline sono all’aperto e non sono chiuse dentro delle gabbie. Inoltre, è fondamentale scegliere le uova di galline che vengono nutrite in modo giusto, quindi senza l’utilizzo di antibiotici o altro.

Ecco come fare l’uovo in camicia perfetto senza pellicola e senza usare l’aceto

Ma tornando al nostro uovo in camicia, come possiamo cucinarlo in modo perfetto? Partiamo con il dire che spesso viene utilizzata una pellicola oppure dell’aceto. In realtà, c’è anche un altro metodo che non implica il loro utilizzo.

La prima cosa da fare è prendere un mestolo e mettervi sopra un goccino di olio. Ora passiamo della carta da cucina sul mestolo, rimuovendo l’olio in eccesso. In questo modo, il mestolo sarà semplicemente unto.

Su questo rompiamo il nostro uovo, il quale rimarrà all’interno del mestolo. Prendiamo nel mentre una pentola con dell’acqua. Non è necessaria tanta acqua, quindi non esageriamo.

Quando l’acqua bolle poggiamo il mestolo, con dentro l’uovo. Non dobbiamo immergerlo, ma solo poggiarlo sull’acqua. Quando poi l’uovo sarà cotto, e si sarà solidificato, lo possiamo lasciar cadere dolcemente in acqua. Qui proseguiamo la cottura a seconda dei nostri gusti. Se ci piace molto cotto lasciamo più a lungo, altrimenti ritiriamolo fuori subito.

Ed ecco come fare l’uovo in camicia perfetto senza usare degli strani metodi. Una volta cotto, è pronto per essere servito a tavola. Con l’uovo in camicia possiamo cucinare anche un delizioso croque-madame, buonissima ricetta francese.

Lettura consigliata

Calmante, morbida e deliziosa ecco la tisana perfetta da bere dopo cena