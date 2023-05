Per concludere una cena regale, prepariamo in padella in pochi minuti il dolce preferito da re Carlo d’Inghilterra

L’incoronazione di re Carlo d’Inghilterra è stato indubbiamente il fatto di cronaca più importante del weekend nell’intero panorama mondiale. Tutti ne hanno inevitabilmente parlato, grazie a un evento di portata interplanetaria. Il tanto sospirato giorno in cui il figlio di Elisabetta II è, finalmente, salito al trono del Regno Unito è arrivato. Probabilmente il neo sovrano lo avrà festeggiato con uno dei suoi dolci preferiti. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

75 anni, questo il tempo che ha dovuto aspettare Charles Windsor per diventare ufficialmente re del Regno Unito, venerdì scorso. Dopo aver vissuto una vita all’ombra della madre, Elisabetta, e della prima moglie, Lady Diana, finalmente è riuscito a ereditare quel titolo che attendeva da tantissimi anni.

Una cerimonia d’altri tempi, in una Londra piovosa, ha consegnato la corona sia a re Carlo che quella di regina alla moglie Camilla. Una coppia che fece molto scalpore alla fine del secolo scorso, mai particolarmente amata dai sudditi di Sua Maestà.

Chi è re Carlo d’Inghilterra

Duca di Cornovaglia, di Rothesay, di Edimburgo e Principe di Galles. Questi sono solo alcuni dei titoli detenuti da Carlo fino a venerdì, dopo esser stato per 71 lunghissimi anni erede al trono designato. Un’attesa resa tale dalla longevità di Elisabetta, morta l’8 settembre del 2022. Ora, per Carlo si apre una nuova era. Insieme all’amata Camilla sarà la nuova guida del Regno Unito, ricoprendo uno dei ruoli più simbolici e conosciuti del Mondo. Certo, non cambierà molto per quel che riguarda la sua vita pubblica, in quanto spesso, negli ultimi anni, aveva fatto le veci dell’anziana madre.

Carlo e Camilla, tra le altre cose, sono degli amanti della cucina e non hanno mai nascosto questa loro passione. Tra i piatti preferiti della coppia ce n’è uno in particolare. Si tratta di un dolce che spesso accompagna il loro classico tè del pomeriggio.

Per concludere una cena regale, ecco il dolce preferito da re Carlo

Stiamo parlando dei Welsh Cakes. Torte gallesi, questa la traduzione letterale, da preparare in pochi minuti in padella. Ideali sia come dolce al termine di una cena, che come merenda o anche come accompagnamento della colazione. Per cucinarle ci servono solo alcuni semplici ingredienti. 230 grammi di farina, 100 grammi di burro, 80 grammi di zucchero, 50 grammi di uvetta, una bustina di lievito e un uovo. Molto semplice la preparazione. In una casseruola disponiamo la farina, lo zucchero e il burro tagliato a pezzotti. Quindi lavoriamo, con le mani, velocemente il tutto, andando ad unire anche il lievito. Rompiamo l’uovo, amalgamiamo bene, prima di concludere aggiungendo l’uvetta.

Formiamo una palla esattamente come si fa con la pasta frolla, prima di stenderla con un mattarello, con uno spessore di circa mezzo centimetro. Prendiamo un bicchiere e andiamo a formare diversi dischetti che poi andremo a cuocere in una padella antiaderente leggermente imburrata. Tre minuti per lato sarà il tempo necessario per la cottura. Ancora caldi, dovremo passarli nello zucchero semolato, prima di servirli, magari accompagnandoli con marmellata o Nutella. Per concludere una cena regale, possiamo preparare in padella, dunque, queste tortine gallesi, il dolce preferito dal nuovo re d’Inghilterra.