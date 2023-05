Cosa mangiare a colazione per ridurre il colesterolo e accelerare il metabolismo, ecco 5 validi consigli più uno

Per fortuna, negli ultimi anni, molti italiani stanno dedicando più tempo al consumo della colazione. Quello del classico caffè al volo di fantozziana memoria sembra essere molto lontano. Si stima che lo spazio dedicato al primo pasto della giornata sia giunto ormai intorno al quarto d’ora. Si preferisce dormire qualche minuto meno, ma prendersi più tempo per curarlo di più, anche a livello di alimenti. Cosa mangiare a colazione per ridurre il colesterolo? Scopriamo quali sono gli alimenti più adatti.

Latte, caffè, biscotti e brioche, o cornetto che dir si voglia, sono i primi cibi a cui pensiamo quando parliamo di colazione. In particolare quando la consumiamo al bar, magari nei weekend o insieme ad amici e colleghi prima di andare al lavoro, per i più fortunati.

Tuttavia, anche in Italia, si stanno diffondendo colazioni più alternative, seguendo un po’ il modello che arriva dai paesi di matrice anglosassone e da quelli del nord Europa, in cui spesso il dolce viene sostituito dal salato.

Certo, la colazione si presta a molte varianti, in modo particolare per dare apporto energetico, riducendo i grassi. Questo non vuol dire necessariamente rinunciare a latte, caffè e brioche, perché, come sappiamo, è l’abuso quello a cui dobbiamo stare più attenti. Bere un cappuccino ogni tanto o farsi deliziare il palato da Nutella o crema o altri tipi di ripieni per un cornetto caldo non dovrebbe esserci mai impedito.

Cosa mangiare a colazione per abbassare il colesterolo

Tuttavia, se questi sono sfizi da toglierci saltuariamente, in una dieta quotidiana che punti ad abbassare il colesterolo, questi sono alcuni dei consigli più utili.

La frutta fresca dovrebbe essere un must di ogni colazione. Frullati di mele, banane, pere, kiwi e, tra poco, anche pesche, prugne e albicocche. A tutti questi frutti, potremmo decidere di aggiungere la matcha, che sarebbe un ottimo rimedio per chi soffre di colesterolo alto, ma non solo. È l’ideale per dare energia e aggiungere molte vitamine al nostro organismo. Oltre ad aiutare a bruciare grassi e accelerare il metabolismo.

L’albume d’uovo non contiene praticamente grassi. Abbinandolo a una farina priva di glutine, come l’avena o la quinoa o quella di ceci, si possono preparare dei ghiotti pancake, da farcire con della marmellata ai frutti di bosco o, meglio ancora, alla melagrana.

I cibi da consumare a colazione per combattere il colesterolo e perdere peso

Apriamo il capitolo cereali che, sempre più spesso ormai, stanno entrando nelle colazioni di moltissimi italiani. Ricchi di fibre, aiutano ad assorbire il colesterolo e sono molto consigliati in abbinamento a latte di soia, riso o mandorle. Non solo, potremmo anche sgranocchiare qualche biscotto integrale o, in alternativa, un paio di fette biscottate ai cereali con della marmellata.

30 grammi di noci al giorno, preferibilmente al mattino, e non solo terremo a bada il colesterolo, ma saranno utili anche per controllare il peso. Faremo un pieno di Omega 3, magari da abbinare a un infuso ai frutti di bosco oppure a dello yogurt con cereali di orzo e avena.

Anche se sta ormai finendo la stagione degli agrumi, c’è ancora qualche settimana di tempo per concedersi una buona spremuta d’arancia abbinata a un paio di fette biscottate integrali e, perché no, a qualche scaglia di cioccolato fondente. Quest’ultimo, infatti, può essere assunto perché non presenta tracce di colesterolo e aiuta parecchio l’umore.

Per chi proprio non può rinunciare al caffè, poi, ecco la soluzione di quello d’orzo, che non avrà lo stesso aroma e lo stesso sapore di quello classico, ma che non presenta problemi di grassi e colesterolo. Può essere assunto insieme a quanto sopra citato, è fonte di energia e vitamine e ha degli ottimi poteri digestivi.

Abbiamo visto, dunque, cosa mangiare a colazione per ridurre il colesterolo, mantenendosi in forma e di buon umore per tutto il resto della giornata.