Per combattere rinite, sinusite o bronchite cronica basterebbe recarsi in questo paradiso dell’Emilia celebre per l’acqua portentosa

A maggio abbiamo la maggior parte delle fioriture che creano in molti di noi allergie fastidiose e problematiche. Fra queste annoveriamo la rinite. Quest’ultima è un’infiammazione della mucosa nasale che provoca notevole disagio. I sintomi comportano starnuti, raffreddori con forte lacrimazione e cefalea. Il prurito nasale e la congiuntivite rendono la rinite inconfondibile rispetto a qualsiasi altro raffreddore.

Il trattamento per la rinite consiste in farmaci antistaminici e gocce oculari decongestionanti. Chi soffre di rinite oltre alla consueta terapia farmacologica, potrà contare sugli aerosol delle acque termali di Tabiano.

L’Acqua di Tabiano era già nota nel 1800 come l’acqua più sulfurea d’Europa. L’elevata concentrazione di solfati e gas sulfurei è assolutamente consigliata per curare patologie di bocca, naso e occhi. Si tratta di un’acqua fredda che contiene anche calcio, magnesio e bicarbonati. È classificabile come fortemente mineralizzata.

Alle Terme di Tabiano viene fatta prima una visita per consigliare il trattamento adatto alla patologia. In seguito si eseguono delle inalazioni a getto diretto o a getto convogliato o aerosol. Per inalazioni a getto diretto si intende che l’acqua viene nebulizzata dal vapore. In questo modo l’aerosol caldo-umido che ne deriva, fluidificherà le secrezioni ed il muco, disinfiammando le vie respiratorie. Le inalazioni a getto convogliato avvengono tramite un’apposita mascherina per naso e bocca. Con l’aerosol humage, l’acqua termale viene ridotta in piccolissime goccioline ed inalata con il gas in essa contenuto. La doccia nasale micronizzata è un’altra terapia indicata per il trattamento di rinite e sinusite. Consiste in un lavaggio nasale con aerosol.

Alle Terme possiamo eseguire altri trattamenti come l’inalazione a gas in ambiente con gas idrogeno solforato o la nebulizzazione ultrasonica in ambiente. Queste sedute sono ideali per le patologie respiratorie con catarro.

Cosa cura l‘acqua di Tabiano

Oltre alle riniti, nella località termale emiliana si curano anche:

la sinusite: questa patologia è un’infiammazione ai seni paranasali causata da un’allergia virale o batterica. I sintomi principali della sinusite sono naso chiuso, dolore a livello degli zigomi, mal di denti, mal di testa. Chi soffre di sinusite, dunque, potrà trovare sollievo grazie alle portentose acque termali per smuovere ed eliminare il muco nasale;

la bronchite cronica e altre patologie bronchiali;

i disturbi del tratto compreso fra gola ed orecchio;

le malattie dermatologiche.

Non dimentichiamo infine che le Terme si trovano in una delle capitali italiane dell’enogastronomia. Durante il soggiorno nella località termale, potremo pasteggiare con Culatello di Zibello, Crudo di Parma e Parmigiano reggiano.

Per combattere rinite, sinusite o bronchite cronica basterebbe concedersi un rigenerante soggiorno a Tabiano.

