Per combattere occhiaie e acne utilizziamo l’acqua di rose fatta in casa con 2 veloci ricette

Le occhiaie sono un problema che affligge molte persone. Ci sono vari fattori per cui appaiono. Il primo è sicuramente la genetica, che ci rende soggetti a occhiaie più evidenti. In molti casi la mancanza di sonno e di riposo sono sicuramente due dei motivi principali di questo fastidio.

Ci sono diversi prodotti e tecniche per limitare le occhiaie, tra cui anche gli impacchi di acqua di rose. Questo prodotto può essere facilmente reperibile al supermercato oppure in qualsiasi profumeria. Se, però, vogliamo risparmiare qualche soldo, allora possiamo facilmente farla in casa. Ci sono diverse ricette per prepararla, tutte molto semplici e veloci.

Tutti i benefici dell’acqua di rose

Per combattere occhiaie e acne utilizziamo l’acqua di rose, un prodotto naturale e dai molti benefici. L’acqua di rose è molto rinfrescante e può essere utilizzata per tonificare la pelle. Inoltre, è indicata anche per combattere l’acne e pulire profondamente il viso.

Essendo adatta a tutti i tipi di pelle, è uno dei detergenti naturali più indicato anche per le pelli sensibili. L’acqua di rose è anche un ottimo struccante naturale. Basta applicarne un po’ su del cotone e passare il viso. Possibilmente non risciacquiamo il viso, in quanto l’acqua avrà effetti benefici se lasciata assorbire dalla pelle.

Per combattere occhiaie e acne utilizziamo l’acqua di rose con queste 2 ricette

Come dicevamo, ci sono diverse ricette per preparare l’acqua di rose. Per prima cosa dobbiamo raccogliere dei fiori freschi quando la stagione lo permette. Usiamo solo petali che siano senza impurità. Il secondo ingrediente è, invece, l’acqua distillata.

Per il primo metodo, che prevede l’infusione, ci serviranno:

1 tazza di petali di rosa;

2 tazze di acqua distillata;

una ciotola con coperchio, possibilmente resistente al calore;

una garza di cotone;

un barattolo di vetro con coperchio ermetico.

Laviamo attentamente i petali raccolti eliminando qualsiasi impurità. Nel frattempo, facciamo bollire due tazze di acqua. Mettiamo i petali all’interno della ciotola e versiamo l’acqua, poi chiudiamo con il coperchio. Lasciamo chiuso per circa mezz’ora. Dopo che l’acqua si sarà raffreddata, filtriamola aiutandoci con la garza, all’interno del barattolo. La nostra acqua di rose è pronta e potrà essere conservata per circa 10 giorni.

Preparare l’acqua di rose con la bollitura

Il secondo metodo, invece, prevede la bollitura. Per prima cosa mettiamo all’interno di una pentola smaltata i petali di rose. Poi versiamo l’acqua distillata a filo e mettiamo sul fuoco. Portiamo ad ebollizione e poi spegniamo, lasciando macerare i petali fino a quando non avranno perso colore. L’operazione dovrebbe durare circa un’ora. Infine, lasciamo raffreddare e filtriamo l’acqua nel barattolo.