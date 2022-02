Sono queste le 3 razze di cane incredibilmente dolci e socievoli ottime per fare compagnia ai bambini

I cani sono ritenuti, a ragione, i migliori amici dell’uomo. Si tratta di animali solitamente docili e molto legati al loro umano. Quando si scrive di cani, tuttavia, non si parla di esseri tutti uguali tra loro. A seconda della razza, infatti, ci saranno cani più adatti ai bambini, altri ottimi per gli anziani, altri ancora per chi fa sport.

In linea di massima si consiglia di non acquistare cani e gatti ma di adottarli in canili e gattili. Infatti in questo modo ci si porterà a casa un amico salvandogli la vita e liberandolo dalle gabbie.

Oggi si andranno a vedere tre razze di cane di taglia grande particolarmente adatte per i bambini. Tra queste troviamo il Golden Retriever, il Labrador e il Terranova. Sono queste le 3 razze di cane incredibilmente dolci ma anche socievoli perfette i bambini.

Si tratta di cani che hanno una personalità esuberante e affettuosa adatta alla famiglia.

Tuttavia si sconsiglia di lasciare i bambini da soli con i cani, meglio farli giocare insieme sempre sotto la sorveglianza di un adulto.

Il Golden Retriever è un cane meraviglioso parente stretto del Labrador da cui si differenzia per il pelo più corto.

Si tratta di un cane molto affettuoso e buono che, come il Labrador, viene utilizzato per riporto, salvataggio e anche come guida per non vedenti.

Un cane di taglia media che può arrivare a pesare 35 kg ma che, nonostante la mole, tenderà a non dare problemi.

Infatti si tratta di un animale molto socievole che ben si adatta a vivere con i bambini sopportando con stoicismo la loro impulsività.

Labrador

Il secondo cane di cui si tratterà è il Labrador Retriever, come si scriveva in precedenza simile al Golden per aspetto e carattere. Un cane molto robusto e dolce di colori che possono andare dal miele al marrone passando per il nero. Un cane che ha bisogno di muoversi ma che si adatta bene anche alla vita in appartamento.

Specialmente se non si ha la possibilità di fargli fare lunghe passeggiate e movimento sarà necessario controllare attentamente l’alimentazione. Infatti è un cane che ha la tendenza ad ingrassare facilmente.

Terranova

Il Terranova, poi, è l’ultima razza di cui si scriverà, non per importanza, dal momento che è una di quelle più amate dalle famiglie.

Un cane di dimensioni decisamente maggiori rispetto alle due precedenti che potrebbe diventare difficile da gestire.

Il carattere esuberante del Terranova, infatti, potrebbe diventare ingestibile senza addestramento adeguato. Soprattutto le persone anziane potrebbero venire travolte, in tutti i sensi, da questo cagnone. I colori più diffusi sono il marrone, il nero e il bicolore bianco e nero.

Un cane che è anche in grado di fare la guardia e che ama molto le passeggiate durante il giorno.