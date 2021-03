La ritenzione idrica è la tendenza dell’organismo a trattenere liquidi, dovuto a diversi fattori. Da un lato, può essere causata da patologie come l’artrite, dall’altro può essere dovuto a sedentarietà o ad un consumo eccessivo di sale. Generalmente, le parti del corpo che trattengono più liquidi sono quelle in cui si accumula più grasso, ad esempio le cosce o i glutei. Ne soffrono soprattutto le donne, ma bastano pochi accorgimenti per migliorare il problema.

Per prima cosa, è necessario bere tanta acqua ed evitare così di disidratarsi (per approfondimenti si veda questo link). In secondo luogo, sarebbe preferibile camminare tutti i giorni e ridurre il sale a tavola. A parte questi accorgimenti della vita di tutti i giorni, c’è un particolare alimento che ci aiuta a risolvere il fastidioso problema. Per combattere la ritenzione idrica, ecco il frutto che nessuno si aspetta.

Nettare degli Dei

L’uva ha numerose proprietà, ma una in tal caso ci interessa più di tutte: la sua azione diuretica. Questo è il motivo per cui si consiglia di mangiarla in caso di problemi all’apparato urinario. Inoltre, questa sua caratteristica la rende assolutamente adatta ad un regime alimentare ipocalorico e finalizzato al dimagrimento. Potremmo dire quindi che svolge una funzione sgonfiante, migliorativa del benessere dell’organismo nel suo complesso.

Ricca di polifenoli che stimolano la microcircolazione, l’uva è un potente antiossidante come tutti i frutti contenenti vitamina A.

Per combattere la ritenzione idrica, ecco il frutto che nessuno si aspetta e come gustarlo

Dolce, buona e con poche calorie, l’uva può essere gustata in ogni momento della giornata. Si potrebbe anche pensare di preparare dei succhi fatti in casa o di acquistarli al supermercato, magari scegliendo quelli con meno zuccheri aggiunti.

Bianca, rossa, nera e di innumerevoli tipi, c’è chi la preferisce più aspra e chi invece più dolciastra. Ce n’è per tutti i gusti, basta soltanto sceglierla e ricordarsi delle sue importanti virtù per il nostro benessere.