Le arance sono utili per il nostro sistema immunitario, ricche di vitamine C e sono importanti anche per la proprietà antiossidante contro i radicali liberi. Sappiamo che aumentano le difese immunitarie contro virus e batteri ed in più sono molto buone da mangiare.

In cucina possono servirci come ingrediente per la creazione di un dolce, oppure per guarnire le nostre insalate. L’arancia è buona da sola ma anche accompagnata da altri ingredienti, in fatto di frutta non dimentichiamo la macedonia od il succo mix ACE.

L’arancia risulta essere fondamentale, non solo in ambito culinario e salutistico ma anche per quanto riguarda la cosmetica.

In questo articolo, suggeriremo una maschera viso energizzante ed economica a base di succo d’arancia. Questa ci viene in soccorso per la cura della pelle ed anche dei capelli.

Le maschere energizzanti ridanno energia alla pelle e la nutrono in profondità infatti sono adatte proprio in questo periodo, caratterizzato da sbalzi climatici. Vediamo come è possibile creare questa maschera del tutto economica e naturale.

Procedimento per la maschera al succo d’arancia

L’arancia ha potere energizzante ed antivecchiamento, le sue vitamine C ed A contribuiscono grazie alle maschere a donare al viso freschezza e luminosità. La maschera energizzante a base di arancia è particolarmente indicata per chi ha la pelle grassa caratterizzata da punti neri o acne.

Ma ciò non toglie che questa maschera faccia bene a tutte le pelli.

In un articolo precedente abbiamo già indicato cosa è bene fare prima e dopo di applicazione della maschera sul nostro viso. Il procedimento nella creazione delle maschera viso consiste nello spremere l’arancia e mescolare lo yogurt bianco in una ciotola.

Una volta che il composto risulterà omogeneo prendiamolo e stendiamolo sul viso pulito e lasciamo in posa per circa dieci minuti. Fatto questo risciacquiamo con dell’acqua tiepida abbondante ed terminiamo con la nostra crema abituale.

Se abbiamo la pelle molto secca è possibile aggiungere al nostro composto un cucchiaio di olio d’oliva.

L’arancia risulta essere un ottimo astringente, grazie all’acido citrico contenuto nel suo succo e svolge al contempo un’azione purifiicante grazie alla vitamina C.

Lo yogurt invece svolge un’azione idratante e nutriente.

Ecco come creare una maschera viso energizzante ed economica a base di succo d’arancia.