Ci sono particolari momenti della vita che ci rendono nervosi e la sera è davvero difficile prendere sonno. Quindi, irritabilità e stanchezza si mischiano dando vita ad un mix che disturba le nostre notti, ma anche la concentrazione del mattino.

Questa condizione, a lungo andare, potrebbe diventare una vera patologia e bisogna intervenire chiedendo aiuto al proprio medico. Certi stati emotivi, infatti, potrebbero essere un campanello d’allarme per rilevare determinati disturbi.

Quando dipende dalla nostra mente, ci sarebbero dei comportamenti che potrebbero favorire una certa qualità del sonno. Prima di tutto dovremmo cercare di regolarizzare i tempi in cui andiamo a letto e ci svegliamo, sarebbe meglio farlo sempre agli stessi orari.

Un altro possibile fattore positivo è non abusare o evitare alcol e fumo prima di coricarsi, perché stimolanti. Non prepariamo cene troppo pesanti la sera e creiamo un’atmosfera rilassante in camera da letto.

Per combattere insonnia e stress ed alleviare l’ansia in modo naturale ecco come rilassarci con una calda tisana

Se siamo nel letto ma non riusciamo a chiudere occhio, probabilmente sarebbe più utile alzarci e fare qualche cosa. Potremmo anche prendere carta e penna per trascrivere tutto ciò che ci affligge e provare a dare una soluzione pratica al nostro problema.

Attività come leggere un buon libro o ascoltare della musica soft, sono indicate per trovare un poco di calma e fare un sonnellino.

Anche certe bevande sono un toccasana per trovare un certo sollievo, soprattutto se contengono erbe e piante dalle proprietà calmanti. Invece che comprarle già fatte, potrebbe essere un’idea realizzarle in casa, senza l’aggiunta di ulteriori elementi.

Infatti, per combattere insonnia e stress ed alleviare l’ansia in modo naturale ecco come rilassarci con una calda tisana che non è la solita camomilla. Alcuni ingredienti che troviamo in natura potrebbero fornire effetti positivi di vario genere.

Tra le varie specie, risaltano per queste qualità, la lavanda, melissa. Appartengono alla famiglia delle Lamiaceae, ricche di vitamine, sarebbero degli elementi utili a contrastare stati ansiosi e irrequietezza. Anche la passiflora è una pianta che rappresenta un possibile rimedio, favorisce il sonno e allontanerebbe ansia e stress.

Prima di preparare un infuso con queste 3 piante assicuriamoci di non essere allergici, di non soffrire di determinate patologie e di non fare uso di certi farmaci.

La ricetta

In erboristeria o nei negozi specializzati è possibile acquistare singolarmente questi prodotti già essiccati e pronti all’uso. Per prepararne una tazza serviranno:

a) 30 gr di lavanda;

b) 30 gr di passiflora;

c) 30 gr di melissa.

Facciamo bollire 300 ml di acqua in un pentolino, poi potremo versare il mix di erbe, inseriamo un coperchio e facciamo riposare il tutto per circa 8 minuti. Non rimarrà che filtrare gli ingredienti con un semplice colino, così potremo bere l’infuso ancora caldo, aggiungiamo miele o stevia per addolcire un poco il sapore.