Esistono al Mondo talmente tanti frutti che è praticamente impossibile conoscerli e gustarli tutti. Alcuni hanno forme strane e molto particolari e curiose, altri hanno un sapore e odore talmente forte che non piacciono proprio a chiunque.

In linea di massima, però, molti contengono nutrimenti e benefici specifici, sono più o meno ricchi di zuccheri, antiossidanti, sali minerali. Siamo talmente abituati ad acquistare gli stessi frutti, che spesso ignoriamo le alternative che la natura ci offre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Nelle zone subtropicali, come il Messico, cresce un albero sempreverde dal leggero profumo aromatico, che produce dei frutti cremosi e saporiti. Cresce fino a raggiungere anche i 15 metri d’altezza circa e, solitamente, non è soggetto a malattie.

Le sue foglie sono rosso rame e verdi e in primavera sbocciano dei graziosi fiorellini bianchi, mentre i frutti maturano più o meno tra ottobre e febbraio.

Il frutto invernale poco conosciuto che potrebbe aiutarci a ridurre i dolori dell’artrite e reumatismi e che favorirebbe il sonno

Si tratta dell’albero tropicale Casimiroa edulis, della famiglia delle Rutaceae, ma in Messico lo chiamano “zapote bianco”. Essendo abituato a crescere in determinate condizioni climatiche, potrebbe essere coltivata in Italia, ma nelle regioni più temperate, come la Sicilia, anche se non è facilissimo trovarlo.

I frutti, esteticamente, somigliano a delle piccole mele, quando sono maturi la buccia è ruvida e giallastra, ma non è commestibile. Mentre la polpa, che troviamo all’interno, è bianca, ha dei sentori dolci che ricordano il sapore delle pesche, ma anche banane e vaniglia.

La consistenza, invece, è decisamente cremosa e morbida, come l’avocado maturo. A livello di proprietà e benefici in 1 gr di polpa troviamo pochi carboidrati, molti lipidi e fibre. Contiene 0,205 mg di fosforo; 0,099 mg di calcio; 0,0033 mg di ferro, ma anche beta carotene e vitamina C.

Dunque, il frutto invernale poco conosciuto che potrebbe aiutarci a ridurre i dolori dell’artrite e reumatismi e che favorirebbe il sonno proprio questo. Infatti, in Messico e America Centrale, sembra sia utilizzato per alleviare i dolori legati a questo tipo di patologie, ma stimolerebbe anche la sonnolenza.

Come assaporarlo

Di solito si può gustarlo semplicemente aprendo il frutto a metà e mangiando la polpa al naturale, visto il sapore molto piacevole, scartando buccia e semi.

In alcune zone americane lo usano per realizzare gelati o frullati con yogurt al “sapote”. Poteremmo mangiarli anche all’interno di insalate, per creare un gusto più dolce e particolare, oppure per insaporire lo yogurt bianco. Si potrebbero anche realizzare anche squisite marmellate, anche insieme agli agrumi, come limone e arancia.