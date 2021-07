D’estate fa caldo. Molto, moltissimo. Specialmente con il cambiamento climatico, i termometri delle varie città italiane segnano ogni anno dei valori più alti. I telegiornali non si stancano di ricordarci che questa sarà “l’estate più calda degli ultimi anni”. Ebbene, anche se non vogliamo credere a tutto quello che vediamo o sentiamo, c’è però una verità di fondo.

In Italia l’estate può davvero diventare insopportabile e in molti sono già corsi ai ripari. Infatti, molte famiglie italiane hanno già comprato dei condizionatori per regolare la temperatura interna. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo analizzato il fenomeno e dato un consiglio prezioso sulla temperatura perfetta da impostare.

Tuttavia, in molti non si possono permettere un condizionatore o seguono logiche ambientaliste. Ecco, per tutte queste persone, c’è un’alternativa verde. Infatti, “verde” è proprio la parola giusta perché oggi vogliamo parlare di una pianta. In particolare, per combattere il caldo d’estate in casa basta questa diffusissima pianta.

Una meraviglia che arriva dall’Oriente

La sua pronuncia può essere difficile. Parliamo del ligustro, pianta che viene dal Paese del Sol Levante. In realtà, alcune specie di ligustro crescono anche in Europa. Per chi non la conoscesse ancora, parliamo di una pianta sempreverde che è spesso usata come siepe.

La ragione di questa scelta è data dal fatto che questa pianta può raggiungere anche i 4 metri d’altezza. E i botanici sono tutti d’accordo nel dirci questa cosa: questa pianta fa molta ombra e rinfresca lo spazio circostante. Bene, sapendo questa cosa, proviamo a rendere anche la nostra casa più fresca.

Per combattere il caldo d’estate in casa basta questa diffusissima pianta

Dunque, come possiamo rendere la nostra casa o il nostro appartamento più fresco con una siepe? Per rispondere a questa domanda ci serve sapere ancora una cosa sul ligustro.

Infatti, questa pianta non ha bisogno di troppa terra per sopravvivere e dunque possiamo metterla tranquillamente sul balcone. Meglio un terrazzo con larghi vasi, ma un balcone va già bene.

Una importante avvertenza: tenere la pianta in questione fuori dalla portata di bambini e animali come spiegato qui.