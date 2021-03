Sono piante abbastanza comuni che potrebbero trovarsi tranquillamente in giardino. La loro tossicità potrebbe causare diversi problemi di salute. Allora occhio a queste piante velenose da isolare subito se fossero nel nostro giardino.

Un pericolo per bambini e cani

Alcune piante non sono affatto consigliate per i bambini e gli animali. I bambini tra il quarto e il sedicesimo mese imparano a conoscere gli oggetti attraverso la bocca. Tutto quello che incontrano lo mettono in bocca, anche le foglie del giardino.

I cani a volte mangiano quelle un po’ tossiche che permettono di vomitare, così da eliminare eventuali parassiti dallo stomaco. Ma ecco alcune piante pericolose.

L’edera e la calla

L’edera è una pianta rampicante molto diffusa, copre facilmente i muri del giardino ed è tossica almeno nelle bacche. La loro ingestione provoca malessere gastroenterico, difficoltà respiratorie, sete intensa, dilatazione delle pupille e coma.

La calla è un fiore che rassomiglia al giglio. Anche questa è comune nei giardini. Attira molto i bambini per la sua bellezza. Tuttavia tutta la pianta è tossica e se le sue parti vengono ingerite può provocare dolore alla bocca, tumefazione della lingua, vomito, diarrea, dolori addominali, alterazioni del battito cardiaco, convulsioni e coma.

Oleandro e rododendro

Occhio a queste piante velenose da isolare subito se fossero nel nostro giardino. L’oleandro è un arbusto dalla crescita rapida con foglie un po’ sottili e al centro un bel fiore colorato. Tuttavia l’intera pianta è tossica e se ingerita provoca: vomito, alterazione dell’attività cardiaca, allucinazioni e dermatiti da contatto. I bambini a volte toccano le foglie e poi si stropicciano gli occhi, rischiando forti problemi alla vista.

Lo sapevano già gli antichi Romani che il rododendro o azalea era velenoso. Alcune guarnigioni del loro esercito subirono le conseguenze dopo aver mangiato del miele fatto con il nettare del suo fiore. Tutta la pianta è velenosa e provoca se ingerita, vomito, diarrea, dolori addominali, brachicardia, depressione cardiocircolatoria e respiratoria.

Altre piante velenose da giardino

Altre piante tossiche che potremmo avere in giardino sono la belladonna, la digitale purpurea, l’elleboro. Fra gli arbusti il ligustro e il lauroceraso. Fra gli alberi il tasso e la thuja. E fra le piante rampicanti oltre all’edera anche il gelsomino della Carolina.

Conoscendo queste piante si può salvaguardare l’incolumità di tutti. Ecco una pianta da giardino che allontana gli insetti.