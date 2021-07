Non esiste estate senza scarpe aperte. Col caldo infatti portare scarpe chiuse diventa quasi un incubo. Ma anche i sandali possono nascondere una certa scomodità. Portarli con la suola troppo piatta spesso crea non pochi fastidi. Moltissime persone non riescono a tenerli per più di un paio d’ore, proprio perché la suola piatta è piuttosto fastidiosa e non permette di camminare comodamente. Ma allora quali sono i sandali di tendenza dell’estate 2021 di cui nessuno potrà più fare a meno? Andiamo a scoprirlo in questo articolo.

I sandali dell’estate 2021 sono le zeppe. Entrate in commercio negli anni 40, sono un tipo di scarpe che fortunatamente non passa mai di moda. Sono diventate famose negli anni 70 grazie alle star della musica rock che le ha sfoggiate in tantissime occasioni. Ma da allora non sono mai tramontate. Anche quest’anno queste scarpe si rivelano essere il trend dell’estate 2021. Le ragioni sono molteplici ma quella più importante è senz’altro il fatto che siano comode ma allo stesso tempo donano un certo fascino. Queste scarpe sono infatti il compromesso ideale tra portare dei tacchi e mantenere una certa comodità. Sono perfette per slanciare la figura ma sono portabili per un periodo di tempo molto più prolungato dei tacchi a spillo.

Tra le zeppe di tendenza del 2021 spiccano i modelli con colori pop, come il celeste, il rosa o il lilla. Un altro modello che non tramonta mai è quello in sughero, perfetto perché si può abbinare con tantissimi outfit diversi. Sono scarpe adatte a tantissime occasioni, sia formali che informali, basta solo scegliere il modello adatto. Si abbinano facilmente a gonne e pantaloni, sia corti che lunghi. Ma è soprattutto negli ultimi anni in cui i pantaloni a zampa d’elefante sono tornati di moda che le zeppe diventano l’abbinamento ideale da portare con stile.