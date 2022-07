Avremo labbra carnose e voluminose senza chirurgia in casa con questi 4 trucchi

Le labbra sono sicuramente uno dei componenti più importanti del nostro viso. C’è chi le ha naturalmente carnose e che ha solo bisogno di mantenerle in salute. Infatti, le labbra sono molto sensibili e, se non gli dedichiamo la giusta attenzione, potremmo rovinarle. Chi ha le labbra sottili, però, spesso invidia quelle voluminose.

In questo caso potremmo applicare dei semplici trucchi per migliorarle. Infatti, avremo labbra carnose e voluminose senza chirurgia con qualche piccolo accorgimento.

L’idratazione al primo posto

Per prima cosa non dimentichiamoci di idratarle costantemente. In particolare, utilizziamo burro cacao, burro di karité e prodotti a base di acido ialuronico. Questi elementi, infatti, ci doneranno delle labbra morbide e lisce, che verranno sicuramente notate.

Il secondo accorgimento che non dobbiamo assolutamente sottovalutare è lo scrub. Ne possiamo creare uno in casa e utilizzarlo almeno due volte a settimana. Infatti, questo prodotto aiuta a eliminare le cellule morte e stimolare la circolazione. Le labbra si gonfieranno naturalmente e saranno ancora più morbide.

Avremo labbra carnose e voluminose senza chirurgia con questi 4 trucchi

Un altro trucco per far apparire le labbra più voluminose è la scelta del rossetto. Sembra un passaggio poco importante, ma fa davvero la differenza. Evitiamo assolutamente i rossetti opachi e nude se abbiamo le labbra sottili. Preferiamo, invece, colori più intensi come il rosso e applichiamo un lucidalabbra. Questa operazione è fondamentale, poiché le labbra lucide sembrano ancora più voluminose. Ci sono anche dei lucidalabbra che hanno proprio un effetto volumizzante. Questa tipologia di prodotto ha, infatti, dei componenti che gonfierebbero le labbra.

Inoltre, anche l’utilizzo della matita non è da sottovalutare. Scegliamo una matita leggermente più scura del rossetto e contorniamo le labbra. Cerchiamo di dargli la forma che desideriamo, senza esagerare. Poi riempiamo lo spazio all’interno con il rossetto. In questo modo esalteremo le nostre labbra e doneremo profondità, in modo da farle sembrare più voluminose.

Infine, possiamo fare degli esercizi, mirati a stimolare la produzione di collagene. Questo elemento dà tonicità e volume alle labbra e si può migliorare grazie a dei semplici esercizi. Il primo consiste nel chiudere la bocca e poi sorridere. Allarghiamo le labbra al massimo e manteniamo la posizione per circa 20 secondi. Poi spingiamo le labbra in avanti, come per un bacio e rimaniamo così per almeno 10 secondi. Ripetiamo questi due esercizi di seguito per almeno un minuto. Facciamolo tutti i giorni e inizieremo a notare delle differenze nel tempo.

