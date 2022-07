Il prezzo di una giornata in spiaggia sembra essere lievitato negli ultimi anni. Moltissimi stabilimenti balneari italiani, soprattutto nei luoghi più turistici o in cui lo spazio è poco, propongono tariffe vertiginose per sdraio e ombrellone. L’alternativa, lo sappiamo, sono le spiagge libere, che però spesso sono poche, in luoghi scomodi e a volte anche disagevoli. Ma niente paura, perché possiamo aggirare questo problema se guardiamo poco lontano per trovare delle alternative.

Ombrelloni pubblici e gratuiti

Vi è un luogo, a pochi passi da casa, in cui è possibile trovare spiagge attrezzate di ombrellone, e a volte anche di lettino, completamente gratuite. Queste spiagge sono utilizzabili da tutti, senza dover pagare nulla e senza necessità di consumazione a bar o ristoranti, perché gli ombrelloni sono pubblici. Ma dove si trova questo luogo?

È questo il posto dove trovare spiagge attrezzate gratuite e mare cristallino

Parliamo della Grecia, e in particolare delle lunghissime spiagge della terraferma e delle isole meno frequentate. In Grecia è molto comune trovare spiagge attrezzate ma gratuite. Le più famose e frequentate sono sul lungomare della capitale stessa, nei quartieri chic della riviera ateniese, come Eden o Glyfada (dove si può anche visitare un centro di recupero di tartarughe marine gratuitamente). Ma, naturalmente, le spiagge attrezzate gratuite sono ancora più comuni lontano dalle folle. Se andiamo in vacanza nello splendido Peloponneso, la penisola che costituisce la parte meridionale del Paese, troveremo in moltissime baie dei robusti ombrelloni gratuiti che tutti possono utilizzare e anche molto abbondanti.

Le spiagge che fanno eccezione

Fanno eccezione alla regola delle spiagge attrezzate completamente gratuite, quelle che si trovano davanti a un bar o un ristorante. In questo caso, non ci verrà chiesto di pagare per utilizzare sdraio e ombrellone, ma soltanto di consumare qualcosa. Basta prendere un caffè o una birra per poter utilizzare sdraio e ombrellone, anche per tutta la giornata.

In Grecia gli stabilimenti sono poco diffusi

È questo il posto dove trovare spiagge attrezzate gratuite a pochi passi da casa. Al di fuori delle isole più turistiche, come le affollatissime Mykonos, Santorini, Corfù, Cefalonia e altre, gli stabilimenti balneari come li conosciamo noi sono molto poco diffusi. È molto più comune trovare spiagge che tutti possono utilizzare, con vaste distese di spazio libero e una sezione di spiaggia attrezzata che è, come abbiamo visto, per lo più gratuita. Un enorme risparmio rispetto ai prezzi spesso esorbitanti dei nostri stabilimenti balneari.

