Uno dei problemi più grossi per tante persone è proprio quello di riuscire ad addormentarsi in poco tempo e anche in modo tranquillo. Molti ci provano ma non sempre con successo e spesso ci si sveglia stanchi e con dolori. Così oltre al cuscino per la cervicale per addormentarsi velocemente spopola questa tecnica che regalerebbe un sonno dolcissimo.

Dormire questione di cuscini e coperte

Dormire bene è un desiderio che si può realizzare anche prendendosi cura del proprio letto. Scegliere la coperta giusta nel periodo invernale potrebbe regalare dei sogni più tranquilli e ristoratori. Tra le tante coperte, ne esiste una in materiale naturale che ha tutte le caratteristiche per poter creare il giusto riposo. I materiali naturali sono quelli che meglio trasmettono delle sensazioni dolci e a cui il corpo risponde nel modo migliore. Inoltre all’interno del letto aiutano a mantenere quel giusto clima di calore, che permette di far respirare il corpo senza raffreddarlo.

Anche la scelta di un buon cuscino ci permette di dormire bene senza affaticare il collo e le spalle. Lo sanno soprattutto le persone che soffrono di cervicale e per cui dormire di notte non sempre è agevole. La scelta di un buon cuscino potrebbe aiutare non poco a risolvere questo problema veramente fastidioso.

Esistono alcune tecniche molto efficaci che aiutano a dormire e a prendere sonno rapidamente. Le prime volte potrebbero sembrare inconsuete, forse perché fanno parte dell’antica tradizione orientale. Ma una volta superato l’ostacolo, questa piccola abitudine serale ci regalerà dei sogni fantastici.

Oltre al cuscino per la cervicale per addormentarsi velocemente spopola questa tecnica che regalerebbe un sonno dolcissimo

Ci mettiamo sul letto in posizione supina con le braccia allungate lungo il corpo, ma non serrate. Ora portiamo la nostra attenzione alle varie parti del corpo, partendo dai piedi e risalendo verso la testa. Questo esercizio, oltre ad allontanarci dai pensieri della nostra mente, ci permette di prendere coscienza del nostro corpo.

Questo momento lo possiamo arricchire con la formulazione di un pensiero positivo del tipo “è bello questo momento” o più in generale “mi piace vivere”. Con questa sensazione positiva della nostra mente, andiamo nelle zone di tensione del nostro corpo. Proprio in queste zone immettiamo l’energia positiva che viene dalla frase.

A questo punto facciamo dei semplici movimenti molto dolci con le mani e le gambe, e vedremo di essere entrati in uno stato di grande tranquillità.

Questa antica tecnica fa parte dello yoga nidra, da sempre utilizzata prima di addormentarsi. Si dice che la sua pratica aiuti ad addormentarsi dolcemente e velocemente.