La natura e, di conseguenza, il nostro orto si stanno risvegliando. La primavera è alle porte e con lei anche la necessità di procedere a nuove semine e trapianti. Poco importa che sia un orto sul balcone o in piena terra, le regole saranno pressoché le medesime.

Imparare a coltivare in proprio gli ortaggi è un’ottima idea sia dal punto di vista del risparmio che della salubrità.

Innanzitutto si risparmieranno un sacco di soldi che si potranno investire in altro e, soprattutto, si saprà esattamente come sono stati coltivati gli ortaggi.

Tra gli ortaggi che possiamo coltivare a marzo ci sono, oltre alla pastinaca, i cetrioli e i finocchi. Entrambi molto sfruttati in cucina per preparare deliziose ricette, ottimi anche crudi e in insalata.

Molti sbagliano a seminare prezzemolo e pomodori vicino a questi 2 ortaggi da piantare a marzo nell’orto e in vaso

I cetrioli sono piante annuali e rampicanti che possono appartenere a diverse varietà. Il colore del frutto dipenderà, appunto, dalla tipologia di pianta, potrà essere giallo, verde, bianco liscio o rugoso.

I cetrioli sia in vaso che in piena terra hanno bisogno di un buon terriccio arricchito con humus o letame.

Per quanto riguarda la posizione ottima quella in pieno sole, i cetrioli infatti non amano l’ombra.

Nella coltivazione in vaso sarà necessario scegliere un contenitore di dimensioni generose, almeno 50 centimetri di profondità e larghezza.

La semina potrà avvenire dal mese di marzo nelle zone a clima più caldo, altrimenti meglio aspettare aprile.

I cetrioli si potranno seminare vicino a cavolo, cipolla piselli e fagioli ma lontani da meloni, patate, prezzemolo e pomodori.

La pianta di cetriolo potrà essere lasciata a terra o fatta arrampicare su tralicci, la scelta starà al singolo.

Finocchi

I finocchi sono una pianta erbacea che produce ortaggi ottimi da consumare sia cotti che crudi. Un ortaggio alleato della dieta per via dell’assenza di grassi e la grande presenza di fibre che permetteranno di saziarsi in maniera salutare.

Per i finocchi dovrà essere scelto un terriccio friabile e ricco di humus, si potrà mischiare della sabbia per renderlo più morbido.

Se coltivato in vaso si consiglia di utilizzare dell’argilla espansa o della ghiaia sul fondo per aumentare il drenaggio. Come il cetriolo anche il finocchio dovrà essere sistemato al sole ma il vaso potrà essere più piccolo, 30 centimetri saranno sufficienti. Si potrà seminare in vasetto tra gennaio e febbraio. In questo modo sarà pronto per essere trapiantato a marzo. Necessiterà di frequenti annaffiature per evitare che la terra secchi specialmente nel periodo estivo.

Per quanto riguarda le concimazioni si potrà procedere utilizzando concimazioni azotate.

Tuttavia se le temperature a marzo sono ancora molto basse si consiglia di ritardare il trapianto. Se esposto a climi rigidi il finocchio diventerà molto duro e impossibile da mangiare.

Molti sbagliano a seminare il prezzemolo, i pomodori ma anche l’aglio, il cavolo e i fagioli vicino ai finocchi.