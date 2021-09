Le bruschette sono un piatto semplice e genuino. Facili e veloci da preparare, rappresentano la soluzione perfetta per improvvisare un pranzo veloce o una cena con gli amici. In base alle dimensioni e alle quantità, le possiamo servire come antipasto, insieme all’aperitivo o addirittura come piatto unico per un pasto semplice e frugale in famiglia.

Trattandosi di un piatto molto basilare, è fondamentale utilizzare ingredienti di buona qualità.

La bruschetta classica si condisce con pomodoro, aglio, sale, olio, origano o basilico. Spesso si aggiunge anche un po’ di mozzarella che, dopo una ripassata nel forno, dà un goloso tocco filante.

In cucina però la fantasia non ha limiti. Possiamo infatti realizzare tantissimi tipi di bruschette: con gli affettati, i formaggi, le verdure e addirittura con il pesce. Le combinazioni da provare sono pressoché infinite, basta solo dare libero sfogo alla creatività.

Nelle prossime righe sveleremo la ricetta di una bruschetta davvero golosissima.

Per bruschette sfiziose e originali che stupiranno tutti ecco l’ingrediente speciale a cui pochi pensano

Vediamo quindi gli ingredienti necessari e come procedere per preparare queste bruschette speciali.

Ingredienti (per 4 persone)

8 fette di pane casereccio tipo Pugliese;

8 prosciutto cotto o spalla cotta;

150 gr di burrata;

rucola q.b.;

zeste di limone non trattato q.b.;

olio q.b.

Procedimento

Tostare il pane nel forno o su una piastra. Attenzione a non farlo bruciare né a farlo diventare troppo secco; una volta abbrustolito al punto giusto, adagiarvi sopra il prosciutto; disporre al centro della fetta di prosciutto un po’ di burrata; terminare con un filo di olio; decorare con qualche filo di rucola e lo zeste di limone.

Lo zeste di limone

Eccolo l’ingrediente speciale. Con il termine “zeste”, che va tanto di moda, si intende molto banalmente la scorza del limone. La possiamo ricavare con un coltellino ben affilato o un pelapatate. L’importante è stare attenti a prelevare soltanto la parte gialla ed evitare quella bianca che altrimenti sarebbe amara.

Il particolare aroma delle zeste di limone dà un tocco speciale a questa bruschetta che, di per sé, è molto delicata. Quindi, per bruschette sfiziose e originali che stupiranno tutti ecco l’ingrediente speciale a cui pochi pensano.

Si tratta di una portata elegante e raffinata, sia nei sapori che nei colori.

La bruschetta è un piatto da preparare all’ultimo minuto perché va servita con il pane ben caldo.

Approfondimento

