Il cachi è un albero da frutto tipicamente autunnale. I suoi frutti sono tra i più apprezzati durante l’autunno per la loro dolcezza e consistenza cremosa. Pochi, però, sanno che coltivare l’albero dei cachi è semplicissimo, anche in vaso. Questa pianta ha bisogno semplicemente di un terreno adeguato e della giusta idratazione.

Per coltivare l’albero dei cachi anche in vaso bastano questi utilissimi consigli. Ovviamente, se si decide di coltivare l’albero di cachi in vaso dobbiamo aspettarci molti meno frutti e soprattutto dobbiamo ricordarci di trasferire il cachi in dei vasi via via sempre più grandi. In questo modo daremo alle radici il giusto spazio per crescere correttamente.

Il periodo perfetto per trapiantare l’albero di cachi è il periodo autunnale, anche se possiamo trapiantare il nostro albero anche nei mesi invernali, fino alla primavera. Per trapiantarlo dovremo scavare una buca di circa 80 cm di larghezza e 80 di profondità. Posizioniamo la pianta e poi la ricopriamo con la terra concimata, innaffiandola per farla attecchire maggiormente. Il terreno ideale è un terreno fertile, che sia in grado di assorbire l’acqua immediatamente in modo da evitare ristagni che non giovano a questa pianta.

Il cachi è un albero che sopporta bene le alte temperature, ma se d’estate c’è troppo caldo sarà meglio innaffiarlo una volta in più. La potatura deve avvenire verso la fine dell’inverno e in maniera non troppo esagerata. È necessario lasciare una giusta quantità di gemme a fiore e allo stesso tempo bisogna sfoltire i rami più fitti per evitare che i frutti cadano prima del previsto a causa di una ridotta luce.

Malattie dell’albero

Questa pianta, purtroppo, può essere soggetta ad alcune malattie e all’attacco di alcuni parassiti. Per eliminare parassiti come l’oidio è sufficiente utilizzare un po’ di bicarbonato di sodio sciolto nell’acqua. Strofinare, quindi, delicatamente le foglie per eliminare definitivamente il parassita.

Un altro insetto che potrebbe attaccare il cachi è la sesia. Le larve di questo insetto possono scavare delle gallerie nella corteccia della pianta contribuendo all’indebolimento della pianta stessa. Se notiamo che le foglie del nostro cachi sono ingiallite o se l’albero appassisse completamente, questa potrebbe essere la causa. Anche le mosche della frutta possono attaccare il cachi, ma questo problema si può risolvere abbastanza facilmente evitando di lasciare la frutta sull’albero dopo la completa maturazione.

