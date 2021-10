Moltissime persone ci tengono veramente tanto ad avere una casa sempre pulita e in ordine. Capita spesso però che alcune di queste trascurino dei dettagli importanti e fondamentali al fine di avere un’abitazione limpida e a prova di ospite. Ci riferiamo ad esempio al fatto di non considerare per nulla l’aspetto dei cattivi odori e, in particolare, i posti dai quali quest’ultimi potrebbero fare la loro comparsa. Vediamo quali sono.

Le due stanze

Come ben sappiamo un odore sgradevole può arrivare da tanti posti diversi. Da un abito non del tutto asciutto nell’armadio alla muffa nascosta dietro il divano. La lista è lunga. Eppure ci sono due stanze, presenti in tutte le case, che si presentano maggior cattivo odore. Di conseguenza, andrebbero pulite e disinfettate con più attenzione e frequenza. Parliamo, come qualcuno avrà già capito, del bagno e della cucina.

Scordiamoci cattivi odori e puzza di bruciato nel forno grazie a questo ingrediente sorprendente

Se per quanto riguarda gli odori del water possiamo affidarci a ingredienti quali bicarbonato e olio essenziale di menta piperita, in cucina la storia è differente. Difatti qui sono diversi gli elettrodomestici che potrebbero metterci alla prova in questo senso. Oggi in particolare vogliamo occuparci del forno, e di come eliminare gli odori sgradevoli derivanti da questo elettrodomestico utilizzando un solo ingrediente, tanto comune quanto inaspettato. Stiamo parlando del caffè. Per molti sarà una sorpresa ma il caffè presenta un sensazionale talento contro le puzze e gli odori sgradevoli. Vediamo in che modo utilizzarlo.

Dunque per portare a termine questo metodo dobbiamo semplicemente reperire del caffè solubile e lasciare che si sciolga in acqua. A questo punto trasferiamo il tutto in un recipiente adatto per il forno e mettiamo quest’ultimo all’interno dell’elettrodomestico. Dopodiché accendiamo il forno per soli cinque minuti, spegniamo e aspettiamo circa mezz’ora prima di riaprire lo sportello.

Con nostra grande sorpresa, tutto l’ambiente interno del forno si riempirà di un aroma gradevolissimo, ovviamente al sapore di caffè. Di conseguenza tutte le puzze e i cattivi odori lasceranno spazio al nuovo profumo che inebrierà tutta la cucina. Evitandoci brutte figure con gli ospiti e permettendoci, finalmente, di avere una casa non solo pulita e priva di sporco ma anche super profumata. Non perdiamo altro tempo, dunque, e scordiamoci cattivi odori e puzza di bruciato nel forno grazie a questo ingrediente sorprendente.