L’alimentazione è, senza alcuna ombra di dubbio, un aspetto fondante della nostra vita. Sappiamo bene, infatti, quanto spazio occupi il cibo a livello quotidiano. Quando però parliamo di alimenti, non concentriamoci solo sul gusto che il cibo che mettiamo in tavola ha. Ci sono, infatti, altri aspetti a cui dovremmo dare la nostra attenzione. In particolar modo, tra questi, c’è in assoluto il tipo di beneficio che ogni alimento può dare al nostro organismo. Infatti, non tutti ne sono consapevoli, ma il cibo che scegliamo di mettere sulle nostre tavole potrebbe andare a favore della nostra salute.

Ecco alcuni degli alimenti che potrebbero davvero aiutare il nostro organismo

Come appena specificato, quindi, ogni alimento possiede delle proprietà che potrebbero essere benefiche per il nostro organismo. In particolar modo, ce ne sono alcuni che potrebbero aiutarci a contrastare il colesterolo cattivo. E potrebbero anche darci una mano a proteggere il nostro cervello, allontanando così il rischio di contrarre la demenza. Per esempio, il cetriolo potrebbe aiutarci a contenere i livelli di colesterolo presenti nel nostro sangue, proprio come spiegano nel dettaglio gli esperti di Humanitas. A venire in soccorso del nostro organismo, poi, ritroviamo anche i mirtilli neri e le amarene, ottimi per le loro proprietà.

Per colesterolo e perdita di memoria aiuterebbero 3 alimenti estivi gustosi

Dunque, abbiamo visto che mirtilli neri, amarene e cetriolo potrebbero essere degli ottimi alleati per la nostra salute. Ovviamente, per sfruttarne al meglio le proprietà, dovremmo anche sapere come cucinarli. Infatti, capendo il modo in cui poterli consumare, potremmo trarre i benefici che desideriamo. Potremmo, in questo caso, dar vita a una deliziosa confettura da mangiare a colazione, per esempio. In questo caso, dovremmo procurarci:

500 g di amarene mondate;

500 g di mirtilli neri mondati;

3 cetrioli;

100 g di dolcificante (consigliato da un medico di fiducia).

Ecco come possiamo preparare la nostra confettura di amarene, mirtilli e cetriolo, deliziosa e buonissima

Per prima cosa, laviamo amarene e mirtilli. Ora, concentrandoci sulle amarene, tagliamole a metà con molta attenzione. Prendiamo adesso i 500 g di mirtilli, i 500 di amarene e i 3 cetrioli. In una ciotola versiamo gli ingredienti e il dolcificante e, quando gli ingredienti saranno ben amalgamati tra di loro, mettiamo il tutto in una pentola. Mettiamo quest’ultima sul fornello e lasciamo bollire per circa 4 minuti, dando sempre una mescolata per impedire agli ingredienti di attaccarsi tra di loro. Spegniamo il fornello e versiamo il nostro composto in piccoli vasi. Chiudiamo il tutto in modo ermetico e lasciamo ogni vasetto capovolto per circa una decina di minuti.

Dunque, per colesterolo e perdita di memoria aiuterebbero 3 cibi che potrebbero darci una mano. Ovviamente, bisogna tenere a mente che queste indicazioni si basano su consigli generali e generici. Questo vuol dire che, prima di inserire la confettura di cui abbiamo parlato nella nostra dieta, dovremmo confrontarci con il nostro medico di fiducia.

