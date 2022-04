Mancano ancora alcuni mesi all’arrivo dell’estate ma già molte donne pensano al modo migliore per accogliere la bella stagione. L’obiettivo non è solo smaltire quel chiletto di troppo accumulato durante l’inverno. Ma anche pensare che, con l’aumento delle temperature, i vestiti diventano più leggeri. I pantaloni lunghi lasciano il posto a gonne e shorts, che mettono in risalto le gambe. Proprio per questo motivo, le donne, in estate, devono fare i conti con un problema comune: la depilazione e la ricrescita dei peli.

Quali metodi utilizzare per depilarsi

Non sempre si ha il tempo e la possibilità di andare dall’estetista, infatti molte donne cercano di risolvere il problema affidandosi alla depilazione casalinga. In commercio ci sono tanti prodotti che possono aiutarci. Pensiamo alle creme e saponi depilatori, al rasoio, alla ceretta a caldo, all’epilatore elettrico, e così via. Ogni donna sceglierà il metodo più consono, in base alle proprie esigenze e al grado di sopportazione del dolore.

Naturalmente, prima di procedere alla depilazione dobbiamo assolutamente preparare la pelle. Idratiamola quotidianamente ed esfoliamola utilizzando uno scrub. Questa operazione faciliterà l’uscita dei peli che rimangono sottopelle.

Per rallentare la ricrescita dei peli e diminuire le irritazioni dopo la ceretta ecco quale alimento inaspettato potremmo applicare su gambe e braccia

Soprattutto in estate, i peli crescono molto più velocemente ed è difficile tenerli a bada. In questa stagione sembra una missione impossibile avere gambe e braccia liscissime senza l’ombra di un pelo. Ma, in realtà, esiste un alimento che potrebbe aiutarci. Parliamo di un frutto tropicale dalle proprietà altamente antiossidanti che, secondo gli esperti, avrebbe anche delle proprietà antinfiammatorie. Ci riferiamo alla papaya, un frutto che viene da lontano ma facilmente reperibile nei nostri supermercati. Un alimento dal gusto fresco, dolce e succoso spesso presente sulle tavole degli italiani. Ma come agisce sulla pelle?

La papaina, contenuta nella papaya, avrebbe il compito di ritardare la ricrescita del pelo e di eliminare quel tipico rossore post ceretta. Basterà frullare la polpa di una papaya ed applicarla per qualche minuto su gambe e braccia appena depilate. Trascorso questo tempo, risciacquiamo con acqua fredda. I benefici si noteranno immediatamente. Il metodo proposto è un rimedio naturale, un consiglio della nonna che vale la pena di provare. Quindi, per rallentare la ricrescita dei peli e diminuire le irritazioni post ceretta, questo frutto potrebbe aiutarci.

Lettura consigliata

Per una pelle tonica e compatta anche dopo gli anta potremmo utilizzare questo olio economico e naturale