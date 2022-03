Pagherà fino a 3.393 euro di multa e sanzioni accessorie il conducente che dimentica di effettuare questa incombenza annualmente

Chi si mette alla guida di un veicolo è tenuto a rispettare diverse regole. Tra le quali essere certo che tutti i documenti di circolazione siano a posto e che il veicolo sia coperto da assicurazione. Nessun veicolo, in base a quanto stabilito dalla Legge, può circolare senza essere assicurato. Questo perchè la polizza va a coprire e risarcire eventuali danni a terzi dalla circolazione del veicolo stesso. Trovarsi, anche inconsapevolmente, senza la copertura assicurativa è un fatto molto grave che la Legge punisce con pesanti sanzioni. Pagherà fino a 3.393 euro di multa, infatti, il trasgressore oltre a vedersi esposto al rischio di sanzioni accessorie.

Attenzione ai 15 giorni di estensione della copertura assicurativa

Da quando non c’è più il rinnovo tacito della polizza RC Auto trovarsi con l’assicurazione scaduta può capitare a tutti. E proprio per questo la Legge prevede un periodo di copertura ulteriore di 15 giorni oltre la scadenza della polizza. Però bisogna fare attenzione a questo dettaglio. L’estensione, infatti, va copre l’eventuale danno a terzi nel periodo in questione. Ma non salva l’automobilista dalla sanzione per circolazione con assicurazione scaduta.

Proprio per questo motivo è bene controllare sempre la data di scadenza della propria polizza visto che le multe previste sono molto salate. E possono superare abbondantemente la spesa di rinnovo dell’assicurazione stessa.

Pagherà fino a 3.393 euro di multa il conducente che dimentica di effettuare questa incombenza annualmente

Come abbiamo detto è una trasgressione molto grave far circolare un veicolo senza assicurazione o con la polizza scaduta. E proprio per questo il comma 2 dell’articolo 193 del Codice della Strada prevede multe che vanno da 848 a 3.393 euro per chi non ottempera questo obbligo.

La sanzione elevata viene ridotta di un quarto nel caso si paghi nel periodo di estensione di 15 giorni della copertura. Ma anche se il veicolo in questione viene demolito entro 30 giorni da quello in cui è stata elevata la multa per assicurazione scaduta. Ma come abbiamo anticipato in apertura ci sono anche delle sanzioni accessorie per questa trasgressione del Codice della Strada.

Anche se molti lo ignorano gli agenti di Polizia che elevano la multa per circolazione con assicurazione scaduta dovranno procedere anche al sequestro del veicolo. E questo, sicuramente, comporta delle spese in più per il proprietario. Che dovrà farsi carico anche dell’eventuale deposito se non ha un luogo privato dove tenere l’automobile.

