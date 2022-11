Per chi ha soldi liquidi da investire è in arrivo un nuovo BTP con premiofedeltà

Conto alla rovescia per la nuova emissione del BTP Italia. Dopo l’emissione di giugno, il Tesoro rilancia il bond in grado di proteggere il capitale dall’inflazione. Si tratta di un obiettivo interessante, dato che ad ottobre l’ISTAT ha certificato un’inflazione all’11,9% rispetto al precedente +8,9%, livelli che non si vedevano dal marzo 1984.

Ora, dal 14 al 17 novembre si svolgerà la 18° emissione del nuovo BTP Italia di durata pari a 6 anni. Per questa emissione il MEF ha previsto di un premio fedeltà per i soli sottoscrittori della prima ora. Ossia per chi investirà dal 14 al 16 novembre e terrà il bond fino a scadenza.

Vediamo quali sono gli altri dettagli tecnici della nuova emissione. Anticipiamo solo che per chi ha soldi liquidi da investire è in arrivo il nuovo BTP Italia che protegge dall’inflazione.

Quando sarà collocato il nuovo BTP Italia

Secondo quanto comunicato dal MEF, il titolo sarà emesso in due fasi distinte.

La prima sarà riservata ai risparmiatori retail, ossia ai piccoli risparmiatori individuali. Questa fase si snoderà da lunedì 14 fino a mercoledì 16 novembre, salvo eventuale chiusura anticipata. Se questa dovesse avvenire martedì 15, la comunicazione giungerebbe al termine del 1° giorno (il 14) o entro le ore 13.00 del secondo. Invece qualora la chiusura anticipata dovesse arrivare il 3° giorno, questa non potrebbe aversi prima delle ore 14.00 dello stesso giorno. La relativa comunicazione, invece, arriverebbe a mercato al termine della giornata del 15.

La seconda fase vedrà di scena gli investitori istituzionali. Il collocamento del bond avverrà nella mattinata di giovedì 17 novembre, dalle ore 10.00 alle 12.00.

Per chi ha soldi liquidi da investire è in arrivo il titolo che il potere d’acquisto dei risparmi

Il bond ha una durata di 6 anni, con cedole staccate ogni 6 mesi fino a scadenza.

I rendimenti sono collegati al tasso di inflazione annua italiana, ossia l’Indice dei prezzi al consumo FOI, senza tabacchi. Il bond prevede comunque un tasso minimo garantito, che verrà annunciato dal MEF venerdì 11 novembre.

Sugli interessi corrisposti si applica la ritenuta fiscale agevolata del 12,50%, al pari di tutti i titoli di Stato. Al termine dell’investimento viene restituito integralmente il capitale nominale iniziale. Tuttavia, l’investitore ha la piena facoltà di rivendere il bond anche prima della scadenza, ai prezzi di mercato vigenti al momento della vendita.

Come acquistare il nuovo titolo di Stato

Per gli investitori che sottoscriveranno il bond nella fase di collocamento non è prevista alcuna commissione di acquisto. Il taglio minimo dell’investimento è pari a 1.000 euro (100mila euro nella seconda fase), mentre non è previsto un limite massimo all’importo sottoscrivibile. La data di godimento e regolamento è invece fissata per martedì 22 novembre 2022.

Il MEF riconosce un premio fedeltà solo a chi acquista il BTP nella prima fase e lo detiene fino a scadenza, il 22 novembre 2028. Questo premio sarà pari all’8X1.000 lordo, da calcolarsi sul valore dell’importo nominale sottoscritto e non rivalutato.

Il bond lo si potrà sottoscrivere tanto online quanto presso lo sportello postale o bancario presso cui è detenuto il conto titoli. Per gli acquisti in remoto occorre essere dei clienti abilitati alla relativa operatività online.