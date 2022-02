Tante volte vorremmo poter scrivere ad una determinata persona, ma non sempre siamo in possesso del suo numero telefonico. Magari potessimo chattare con lei, ma senza sapere come contattarla diventa qualcosa che ci sembra irrealizzabile. Il che sarebbe un peccato, perché ne avremmo di cose da poter comunicare, magari importanti, se solo riuscissimo a trovare il modo per farlo.

Faremmo male a scoraggiarci perché, come spesso accade, la tecnologia potrebbe darci una mano, coronando il nostro sogno. Non serve Tom Cruise di Mission: Impossible, la popolare serie cinematografica, con protagonista l’agente Ethan Hunt per raggiungere il nostro scopo. Anche quello di prendere coraggio e scrivere un messaggino a quella persona che tanto ci piace e della quale non sappiamo il numero di cellulare. La soluzione, senza saperlo, potremmo averla sempre avuta sotto i nostri occhi, sullo schermo del nostro smartphone.

Con un po’ di fortuna già il giorno stesso potremmo parlare con chi ci sta a cuore

Per prima cosa, dovremo andare su Facebook e cercare se questa persona è presente sul popolare social network. Se la risposta fosse positiva, proviamo a scriverle un messaggio. Infatti, non è necessario essere amici su Facebook per chattare con una persona. Il nostro grande alleato è Messenger, la piattaforma di messaggistica istantanea collegata a Facebook. Che ci permette anche di liberarci dai seccatori senza bloccare, come gli esperti di ProiezionidiBorsa ci hanno insegnato.

In pratica, dovremo aprire Messenger sul nostro cellulare. A questo punto dovremo cercare, in alto a destra, l’icona con la matita e fare un tap su di essa. Se abbiamo fatto tutto correttamente, dovrebbe essersi aperta una schermata che, in alto, riporta il campo “A:”.

Per chattare con una persona della quale ignoriamo il numero telefonico basta un semplice trucco grazie a questa popolare app

In quello spazio non dovremo fare altro che scrivere il nome della persona che vorremmo contattare esattamente come compare su Facebook e vedremo una serie di risultati proposti da Messenger. A questo punto, basterà selezionare la persona che ci interessa per poter entrare in contatto con lei. Scriviamo il messaggio, usiamo l’icona dell’aeroplanino di carta per spedirlo e incrociamo le dita perché molto dipende dalle impostazioni di Privacy dell’altro.

Lo stesso ovviamente potrebbe succedere a noi, se qualcuno volesse contattarci. Per scoprire se persone non amiche su Facebook ci hanno scritto, facciamo un tap sulla nostra foto. Si aprirà un menu dove dovremo selezionare la voce “Richieste di messaggi”. A questo punto, se interessati, potremo rispondere al messaggio ricevuto, iniziando la chat con chi ci aveva contattato.