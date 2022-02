Gli attrezzi per la pulizia della casa sono sicuramente indispensabili, lo sappiamo bene. Che si tratti anche solo di mocio e scopa li abbiamo tutti nella nostra abitazione. Altrimenti come faremmo a tenerla sempre in ordine e pulita senza?

Ma più attrezzi abbiamo più facciamo fatica a trovar loro una collocazione. In genere quando si affitta o acquista casa non si pensa molto a questa necessità. Solo vivendoci ci si accorge che avere uno sgabuzzino può davvero essere utile. Con questa idea geniale avremo risolto il problema.

Alcune volte poi la casa che possiamo permetterci non contempla uno spazio aggiuntivo per riporre questi oggetti. Quindi lavoriamo di ingegno e cerchiamo i posti più impensabili per nascondere scopa e altri attrezzi. C’è chi li appende in un piccolo spazio tra i mobili della cucina e le pareti. Chi invece ha un balcone e si procura un mobiletto da posizionare all’esterno.

Con questa idea geniale non dovremo più nascondere scopa e asse da stiro in brutti mobiletti o dietro gli armadietti

Però spesso e volentieri anche se ci si impegna è difficile inglobare queste soluzioni nell’ambiente. Magari abbiamo una casa molto curata e perfetta e poi ecco spuntare una scopa da dietro il mobile.

Ecco perché la soluzione proposta oggi potrebbe essere quella adatta a noi. Ci permette di avere qualsiasi tipo di arnese per la pulizia tutto ben riposto e organizzato. Il bello è che non serve spazio aggiuntivo come un balcone o un ripostiglio. Basterà utilizzare uno spazio che normalmente non ha alcuna funzione e viene trascurato.

Misterioso ma utilissimo

Stiamo parlando dello spazio sottostante la cucina, quello che generalmente è coperto dalla zoccolatura. Infatti le cucine di solito sono rialzate dal pavimento di almeno una ventina di centimetri. Per evitare di lasciare lo spazio vuoto a raccogliere polvere si applica una zoccolatura per nasconderlo. Si tratta di un pannello in acciaio o color acciaio che si ingloba nello stile della cucina. Si aggancia ai piedi dei mobiletti inferiori e dà continuità fino al pavimento.

Ma perché non sfruttare quello spazio per installare dei cassetti estraibili con binario? Basterà sfruttare dei normali cassetti acquistabili in negozi come l’IKEA e personalizzare la cucina. Prendiamo le misure, fissiamo i binari sui mobili adiacenti e inseriamo il cassetto. Niente di più semplice se lo spazio sottostante ce lo permette.

Qui possiamo riporre di tutto, scope in silicone o normali, aspirapolveri senza fili, assi da stiro. Ma anche teglie, strofinacci e chi più ne ha più ne metta. Il tutto con una spesa minima e il massimo della funzionalità.

Con questa idea geniale non dovremo più nascondere scopa o perfino l’aspirapolvere in posti strani. Basterà sostituire la zoccolatura della cucina e creare un compartimento adatto. Un metodo ingegnoso e pratico per riutilizzare tutti gli spazi possibili soprattutto se si ha una casa piccola. Con qualche piccolo stratagemma si può avere un gioiellino di design funzionale che ci invidieranno tutti.

