Non importa cosa si mangi per pranzo o per cena, alla fine del pasto rimane sempre un po’ di spazio per il dolce. Proprio per questo, non dovremmo mai accontentarci dei soliti dolci, ma dovremmo sempre sperimentare piatti nuovi e golosi.

Allora, altro che torta alle mele e cupcakes, scopriamo questa ricetta davvero buona e semplice da preparare.

Tutti gli ingredienti necessari per una crostata crema e mandorle

1 confezione da 230 g di pasta sfoglia pronta (rotonda);

20 g di amido di mais (maizena);

15 g di amido di riso;

5 tuorli;

150 g di zucchero semolato;

300 ml di latte;

200 ml di panna fresca;

1 limone bio;

sale;

100 g di mandorle non pelate;

20 g di semi di girasole;

2 cucchiai di zucchero a velo.

Altro che torta alle mele e cupcakes, proviamo a cucinare questa fantastica ricetta alle mandorle

Innanzitutto, prepariamo la crema montando con le fruste elettriche i tuorli assieme allo zucchero e un a pizzico di sale. Avremo raggiunto la consistenza giusta, quando il composto sarà diventato ben chiaro e spumoso.

Fatto questo, uniamo l’amido di mais e di riso, dopo averli prima setacciati, e mixiamoli poco alla volta per ottenere un composto liscio e cremoso. Mescolando continuamente, versiamo a filo il latte e incorporiamo la panna fredda, facendo attenzione a prevenire la formazione di grumi. Per finire, aggiungiamo una grattugiata veloce di scorza di limone.

Prendiamo, poi, il composto e mettiamolo sul fuoco a fiamma molto bassa. Mescoliamo continuamente fino a che non si sarà addensato. Versiamo la crema, così creata, in un recipiente freddo per farla intiepidire e, subito dopo, chiudiamo con uno strato di pellicola alimentare.

Srotoliamo, quindi, la pasta sfoglia con la sua carta e foderiamo l’interno di uno stampo a cerniera di circa 22 cm di diametro. Versiamoci dentro la crema presa dal frigo e livelliamo per bene il tutto con una spatola.

Per terminare la base della nostra crostata, non ci resterà altro che infornarla in forno già caldo a 200 °C e lasciarla cuocere per 30 minuti. A cottura ultimata, basterà toglierla e lasciarla raffreddare.

Stacchiamo, poi, le pareti dello stampo e facciamo scivolare delicatamente la crostata su un piatto da portata, eliminandone la carta. Come ultimo tocco, basterà tritare grossolanamente la maggior parte delle mandorle e decorare così la superficie della nostra crostata. Aggiungiamo, poi, anche quelle lasciate intere e ultimiamo il tutto con qualche seme di girasole e una spolverata di zucchero vero.

Lasciamo a riposare per almeno 2 ore e avremo ottenuto così il nostro dolce, buonissimo e goloso.

Approfondimento

Basta con i soliti primi noiosi, cuciniamo invece queste tagliatelle semplici e golose