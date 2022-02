L’elettrodomestico più usato in assoluto, insieme al frigorifero, è la lavatrice. Ormai, nessuno ne può fare a meno e se la famiglia è numerosa, lavora a pieno ritmo. Con la crisi dell’energia e i prezzi che schizzano alle stelle, anche saper caricare la lavatrice può essere utile per risparmiare. Ma come fare a capire quando la lavatrice è caricata bene?

Frigo e lavatrice

Insieme alla lavatrice, un elettrodomestico che incide sulla spesa dell’energia è il frigorifero. Funziona di continuo, sia che sia pieno sia che dentro ci siano poche cose. Quando è pieno, consuma di più perché fa più fatica a tenere la temperatura interna ai livelli desiderati di freddo. Nonostante i consumi, alcuni alimenti che mettiamo in frigo non si conservano a lungo. È il caso delle verdure e della frutta. L’umidità interna del frigo potrebbe guastarli. Meglio allora adottare un trucco per farli durare più a lungo.

L’altro elettrodomestico più diffuso e che si usa anche di più è la lavatrice. Per capire velocemente se la lavatrice si utilizza correttamente, basta vedere se emana cattivo odore. In genere, si tratta di residui di detersivo, che si accumulano nelle condotte di scarico della lavatrice. Con il tempo producono cattivo odore. La causa potrebbe essere la temperatura un po’ bassa di lavaggio. L’acqua non molto calda non riesce a dissolvere completamente il detersivo, che si attacca al tubo di scarico e ad altre parti. Tuttavia, si può eliminare con un rimedio profumato.

Per capire velocemente se la lavatrice è caricata nel modo giusto basta un semplice trucchetto che non fa puzzare i panni

Spesso capita che si carichi il cestello della lavatrice completamente. Questo modo di fare è sbagliato. Quando si costruisce una lavatrice, non si prevede che debba funzionare in questo modo. Con un cestello stracolmo di indumenti, durante la centrifuga, potrebbe verificarsi qualche problema. Il cestello potrebbe anche ricevere delle microfratture. Con il passare del tempo, potrebbe rovinarsi completamente.

Il modo giusto di utilizzare il cestello è un altro. Mettiamo i panni sporchi dentro il cestello, comprimendoli un poco. Subito dopo, i panni riprenderanno un po’ di spazio. A questo punto per vedere se i panni non sono troppi, infiliamo una mano in alto nel cestello. Questa dovrebbe entrarci comodamente fra il cestello e i panni, senza essere stretta tra i due. In questo caso, la lavatrice è ben caricata, altrimenti toglieremo alcuni indumenti.

Così facendo gli indumenti saranno ben lavati e senza essere compressi fra di loro. Cosa importante perché saranno senza odori a fine lavaggio.