I capelli sono la prima cosa che gli altri notano quando usciamo. Non sempre hanno l’aspetto che vorremmo e, a volte, sembrano un po’ ammassati, se non spenti. Ecco, allora, una serie di consigli dei grandi parrucchieri per ottenere dei capelli sani e ricchi di vitalità.

Via la forfora dai capelli

Uno dei problemi, che dà più fastidio, è la presenza di forfora sul cuoio capelluto e fra i capelli. Per fortuna, qualche vecchio rimedio della nonna potrebbe esserci di aiuto. Con un po’ d’olio d’oliva e di limone, il problema potrebbe diminuire se non risolversi. Certamente un buon lavaggio, fatto nel modo corretto, aiuta non poco a tenere i capelli in forma. Vediamo come lavare i capelli applicando alcune semplici regole, consigliate dagli esperti parrucchieri.

Il segreto di un buon lavaggio

Per dei capelli perfetti, il primo passo è fare bene lo shampoo. Meglio evitare qualche errore, che potrebbe sfibrare e spegnere i capelli. I grandi professionisti consigliano di bagnare abbondantemente la chioma, prima di applicare lo shampoo. Cerchiamo di regolare la temperatura in modo giusto, né fresca ma nemmeno troppo calda. Orientiamo il getto d’acqua sul cuoio capelluto e poi sui capelli, in modo che ambedue siano abbondantemente bagnati.

Come lavare i capelli applicando bene lo shampoo e ottenere una chioma lucente, setosa e senza forfora

Ora applichiamo lo shampoo, ma senza commettere questo comune errore. Lo shampoo non va applicato sui capelli, ma solo sul cuoio capelluto. In genere si mette e, poi, si comincia a strofinare. Si cerca così di diffondere la schiuma su tutta la capigliatura. Il metodo corretto, invece, è un altro.

Applichiamo lo shampoo solo sul cuoio capelluto e cerchiamo di spargerlo in ogni sua zona. Cominciamo con il davanti sopra la fronte. Proseguiamo con le tempie e poi applichiamo alla nuca. Cerchiamo di evitare in questo modo di strofinare i capelli, perché questa operazione li sfibra. Al momento del lavaggio, l’acqua stessa porterà lo shampoo sul resto dei capelli.

Il risciacquo dopo lo shampoo

Il momento del risciacquo è importantissimo per avere dei capelli sani. Laviamoli abbondantemente, senza aver fretta di raggrupparli in un asciugamano. Sciacquiamoli con acqua abbondante. Per capire se li abbiamo sciacquati bene, basta strofinarli con le dita. I capelli devono quasi scricchiolare.

Dopo averli ben lavati, li tamponiamo con le mani per eliminare l’acqua in eccesso. Con la stessa tecnica, li asciughiamo con un asciugamano morbido, facendo attenzione a non strofinare le punte.

Per dei capelli lucenti e per combattere la forfora, aggiungiamo dell’aceto di mele. Lo diluiamo in acqua e lo applichiamo alla capigliatura bagnata. Attendiamo qualche minuto e poi provvediamo a sciacquare.

Lavandoli in questo modo, avremo dei capelli sani e lucenti e ricchi di vitalità.