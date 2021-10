Il computer è ormai un compagno di viaggio abituale, ma spesso nasconde possibilità sorprendenti anche per i più esperti. Di conseguenza può capitare di avere concretamente a disposizione funzionalità molto utili, e non esserne a conoscenza. Al momento dell’acquisto, d’altro canto, non c’è nessun manuale d’istruzione del sistema operativo, che effettivamente sarebbe poco pratico, e così in genere ci si affida direttamente alla semplicità e all’immediatezza dell’interfaccia.

In particolare Windows 10 cela innumerevoli funzioni poco note, che possono consentire di risparmiare molto tempo nelle ore di lavoro, di studio, o anche semplicemente di svago. Ad esempio vi sono casi in cui potrebbe tornare utile registrare un video di quello che succede in tempo reale sul monitor, oppure dettare un testo ad un programma di scrittura, ma non solo. Ci sono infatti tanti altri piccoli trucchi nascosti di Windows 10 che rivoluzionano il modo si usare il PC.

Windows 10

Attualmente è il sistema operativo in assoluto più diffuso, tuttavia proprio di recente è comparso sul mercato il suo successore: Windows 11. Per questo Microsoft ha definito la data di fine degli aggiornamenti, ovvero il 14 ottobre 2025. Ciononostante siamo sempre di fronte ad un sistema operativo molto sviluppato e tutt’ora ampiamente competitivo, grazie anche al supporto per app universali, all’assistente personale “Cortana” e all’integrazione di “X-Box Live”. Ma pochi riescono davvero a sfruttare appieno tutte le possibilità a disposizione.

Quei piccoli trucchi nascosti di Windows 10 che rivoluzionano il modo di usare il PC

Grazie ad alcuni semplici accorgimenti, è possibile godere di funzioni davvero utili.

Ad esempio può risultare comodo creare una cartella segreta su Desktop, per tenere nascosti eventuali file riservati o immagini da occhi indiscreti. A tal fine occorre innanzitutto rinominare la cartella utilizzando un carattere speciale invisibile, digitando Alt+255. In questo modo il nuovo nome sarà semplicemente quello di uno spazio. Successivamente, posizionando il puntatore sull’icona e selezionando dal tasto destro del mouse Proprietà/Personalizza/Seleziona Icona (in sequenza) è possibile scegliere un’immagine vuota. Così la cartella scompare dal desktop, ma rimane comunque accessibile esattamente nella posizione in cui è stata creata.

Un’altra procedura che permette un piccolo vantaggio in termini di tempo è la riduzione a icona immediata di tutte le finestre aperte, salvo quella su cui si intende lavorare. In effetti qualora si operasse con un numero considerevole di file aperti contemporaneamente, sarebbe sufficiente tenere premuto sul bordo superiore della finestra che si intende mantenere aperta, e agitare in alto e in basso. Così facendo rimane disponibile solo il documento che è stato scosso.

Infine un’ulteriore funzione piuttosto utile, nel caso in cui si lavori su documenti che utilizzano informazioni ricorrenti, è l’Area Appunti. Infatti digitando Win+V è possibile accedere ad una finestra contenente tutte le informazioni o immagini copiate ultimamente (anche dal Cattura Schermo), e non solamente l’ultima. In questo modo il loro riutilizzo è semplice e immediato.