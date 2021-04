Molti di noi tengono ai propri capelli, questi rappresentano un modo di esprimere la propria personalità. Non a caso molti scelgono il taglio più adatto al proprio viso o il colore che risalta e valorizza di più il proprio incarnato. Per prendersi cura dei capelli molti di noi ricorrono al parrucchiere di fiducia, perché questo sa e conosce bene i nostri gusti. Altri invece si fidano solo ed esclusivamente di se stessi e delle proprie mani.

Per questo motivo sono sempre alla ricerca di metodi naturali e alternativi che possano dare alla chioma la giusta idratazione e il giusto nutrimento. La scelta di prodotti naturali è una scelta soggettiva, anche se sicuramente indicata, poiché in commercio possono esistere dei prodotti troppo aggressivi per i capelli.

Per capelli secchi e sfibrati ecco l’impacco alla papaya fai da te per dare nuova vita alla nostra chioma.

Impacco alla papaya

La papaya è un frutto esotico che è buonissimo da mangiare, da solo o accompagnato ad altro. Alcuni creano anche la confettura alla papaya, oppure per un piatto sfizioso e veloce, si può aggiungere all’insalata.

Si sta diffondendo l’abitudine di utilizzare i prodotti naturali per prenderci cura del nostro corpo, non solo per la nutrizione, ma anche per la cosmetica. La papaya è un ottimo alleato per curare la pelle e i capelli, infatti oggi indicheremo un impacco a base di questo frutto esotico.

Questo impacco è particolarmente indicato per chi ha capelli secchi e sfibrati e vuole donare alla propria chioma un rimedio ristrutturante naturale.

Basterà avere a disposizione una papaya matura, pulirla eliminando anche i semi, una volta tagliata la mettiamo nel frullatore. Aggiungiamo dello yogurt intero e del miele. Frulliamo e appena notiamo che il composto è perfettamente omogeneo estraiamolo dal frullatore. Mettiamo in posa sulla nostra chioma per almeno trenta minuti, ricordiamo però che l’impacco più sta in posa più darà i risultati sperati.

