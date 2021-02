La cura della propria immagine è importante per molte persone, sia uomini che donne. Di conseguenza è comune andare dall’estetista o cimentarsi a casa con cerette e rasoi. Spesso l’obiettivo è quello di rimuovere i tanto odiati peli superflui.

In alcuni casi, però, possiamo scegliere di non depilare baffetti e altri peletti. Esiste infatti un’alternativa assolutamente indolore: schiarire i peli del corpo. Per far ciò si possono usare sia la classica crema decolorante sia alcuni prodotti naturali. Ecco svelati gli efficaci metodi naturali per schiarire baffetti e peli superflui.

I metodi più conosciuti

Possiamo schiarire i peli superflui proprio come facciamo con i capelli. I prodotti naturali impiegati in questo caso sono molto simili a quelli usati per la nostra chioma. Per esempio, si può utilizzare il limone. Tagliamone una fettina e passiamola sopra a baffetti e peluria. Aspettiamo una ventina di minuti e risciacquiamo abbondantemente.

In alternativa possiamo provare la birra bionda. Apriamo una bottiglia o una lattina e lasciamola aperta per qualche ora. Quindi versiamo un po’ di birra su un batuffolo di cotone e passiamola sui peletti incriminati. Anche in questo caso lasciamo agire per una ventina di minuti e quindi laviamo via con acqua.

Un altro modo per schiarire efficacemente i peletti è usare la camomilla. Riempiamo un bicchiere di acqua calda e mettiamo in infusone due o tre bustine di camomilla. Lasciamo raffreddare e quindi applichiamo sull’area desiderata. Sciacquiamo dopo una trentina di minuti e ripetiamo il procedimento tre volte a settimana.

Pomodoro e papaya

Finiamo di vedere gli efficaci metodi naturali per schiarire baffetti e peli superflui. Prendiamo un pomodoro e tagliamolo a metà. Sfreghiamolo sulla pelle pulita e lasciamo agire per circa cinque minuti. Quindi sciacquiamoci con acqua fredda e ripetiamo il procedimento regolarmente.

Un metodo naturale per schiarire i peletti è usare la papaya. Mescoliamo la polpa di questo frutto con un po’ di latte: otterremo una crema. Spalmiamo la crema sul viso e massaggiamo delicatamente. Teniamola in posa per trenta minuti proprio come se fosse una maschera. Quindi sciacquiamo con acqua tiepida.