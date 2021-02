Lo abbiamo sempre detto, salute e bellezza iniziano a tavola. Una dieta equilibrata è alla base di un organismo forte e di un aspetto da copertina. E anche per la pelle il discorso è lo stesso.

Il consiglio degli esperti per una pelle a prova di bacio è di seguire la dieta mediterranea. Equilibrata e ricca di ogni proprietà di cui il nostro corpo necessita, questo importante regime alimentare garantisce ottimi risultati sulla salute dell’uomo.

Proprio la giusta proporzione tra proteine, carboidrati e vitamine, ne fa un’ottima alleata della skin care quotidiana.

Ciò detto, però, sorge spontanea una domanda: quali sono allora i cibi da evitare per avere una pelle levigata? Scopriamolo subito.

Per una pelle liscia e senza impurità si dovrebbero evitare certi alimenti

Diversi studi hanno dimostrato che gli alimenti che favoriscono l’acne sono quelli ad alto indice glicemico.

Questi, infatti, aumentano l’insulina nel sangue, responsabile dell’innalzamento del sebo e quindi della comparsa di impurità cutanee.

Tra i cibi ad alto indice glicemico troviamo i latticini, annoverati tra gli alimenti da evitare se si soffre di acne. Anche chi ha la pelle molto grassa e quindi tendente alla comparsa di brufoli e imperfezioni, dovrebbe evitarli.

Pertanto, latte e formaggi sono nemici di una cute liscia. Accanto alle tanto amate forme di parmigiano, però, vi sono altri alimenti annoverati tra quelli sconsigliati. Parliamo della frutta particolarmente ricca di zucchero come banane, fichi e mandarini. Vi rientra anche la frutta disidratata e sciroppata, data l’ulteriore quantità di zuccheri aggiunti.

Cioccolato sì cioccolato no

In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato dei benefici del cioccolato sull’umore e sul peso forma. A parte la sua bontà, il buonissimo oro nero è tristemente famoso anche perché considerato nemico della pelle. Ma sarà vero? Gli esperti hanno sfatato questo mito o quantomeno lo hanno fatto in parte. Ad incidere negativamente sulla produzione di sebo, infatti, sono il cioccolato bianco e al latte, non anche quello fondente.

E quindi, per una pelle liscia e senza impurità si dovrebbero evitare certi alimenti, ma non la tanto amata barretta di goloso cioccolato.