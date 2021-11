Quando si è deciso di perdere qualche chilo di troppo o si vuole disintossicare l’organismo, spesso si va alla ricerca di cibi sazianti ma con poche calorie. La genuinità di un alimento non dipende, però, solo dal numero di calorie. Per esempio, 100 calorie di pasta non sono uguali a 100 calorie di patatine fritte in confezione. Per cui, certamente occorre tenere d’occhio le calorie, ma bisogna anche conoscere le calorie che si assumono. A tal fine, si può prestare attenzione non solo al “valore nutrizionale” calcolato, di solito, per 100 grammi di prodotto, ma anche a tutti gli elementi che lo compongono. Dunque, basta leggere proteine, zuccheri, sale, fibre, etc.

Vediamo, quindi, 10 cibi con meno di 50 calorie più un consiglio su cosa comprare al supermercato

125 ml di latte;

10 grammi di cioccolato;

1 cucchiaino di marmellata;

400 grammi di finocchi;

1 uovo sodo;

1 fetta biscottata;

200 grammi di spinaci;

1 scatoletta di tonno naturale;

2 noci;

6 mandorle.

Questi cibi rappresentano solo un’esemplificazione e dei consigli ideali per variare l’alimentazione. Se ci si vuole liberare dal senso di gonfiore o si vuole seguire una dieta “detox”, questi alimenti potrebbero essere delle idee per spuntini o merende. Il piano alimentare ipocalorico mirato a perdere chili, ricordiamo, va sempre concordato con gli specialisti. L’elenco sopra riportato può aiutare a smorzare il senso di fame in maniera genuina e mai monotona.

Altra indicazione importante è che dare un taglio alle calorie non è sempre sinonimo di dimagrimento ottenuto per magia. Il modo migliore è associare sempre attività fisica e assumere frutta e verdura, almeno per 5 porzioni giornaliere. Se si vuole ritrovare il peso forma è necessario che le calorie assunte non eccedano quelle richieste dal proprio fabbisogno. Quest’ultimo varia a seconda che si tratti di uomo o donna, correlato anche al fattore età e altezza. Se, infatti, si eccede il fabbisogno energetico di cui necessita l’organismo, raggiungere l’obiettivo potrebbe risultare difficoltoso, se non, addirittura, impossibile.

Alcuni consigli su cosa poter acquistare al supermercato per uno stile di vita sano

I 10 alimenti di cui abbiamo trattato potrebbero risultare degli ottimi alleati per variare l’alimentazione e non stancarsi presto del regime alimentare. Vediamo adesso alcuni consigli su cosa poter acquistare al supermercato per uno stile di vita sano. Zucchine genovesi: povere di calorie e ricche di acqua, fibre e sali minerali. Cetrioli: composti per il 96% da acqua, contengono pochissimo sodio e svolgono una funzione depurativa e diuretica. Melanzane: una vera bomba di antiossidanti che contrastano l’effetto dei radicali liberi. Rucola: contiene buone quantità di fibre e acqua ed ha un effetto depurativo. Yogurt magro: facilmente digeribile, apporta buone quantità di calcio.

Abbiamo, quindi, visto così i 10 cibi con meno di 50 calorie più un consiglio su cosa comprare al supermercato. E per risparmiare fino a 200 euro, ecco dei consigli per fare la spesa.

Per una carica di proteine, fibre e sali minerali, da provare queste zuppe e vellutate.