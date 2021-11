Tutti sappiamo quanto sia importante e bello leggere. Un libro è tante cose. Ci permette di uscire dal reale, di vivere i nostri sogni, e di immaginare. Rappresenta un vascello su cui ci possiamo sedere e da cui possiamo farci trasporare ovunque voglia. Un libro però è anche un racconto di una storia vera, è un’immagine di un preciso momento, è il pensiero di una persona, è uno spunto di riflessione. E questo romanzo ci terrà incollati alle sue pagine e la sua storia ci conquisterà dalle prime righe per quanto è potente e intrigante.

Tra finzione e realtà

Il libro di oggi è di una grande scrittrice, una di quelle che ha scalato le classifiche dei best seller e che ha vinto il Glamour Award come migliore scrittrice. La sua carriera come scrittrice inizia nel 1995 con il suo primo romanzo “A che gioco giochiamo?”. Dopo quel libro la sua vita fu solo in salita e piena di successi. Molti la conoscono come Madeleine Wickham, oggi invece è nota come Sophie Kinsella.

Sophie Kinsella è lo pseudonimo di Madeleine Sophie Townley. Dal 1995 al 2000 firmava i libri con il suo nome, ma con il cognome del marito. Dal 2001 in poi ha deciso di usare il suo secondo nome e il cognome della madre. Il grande vero successo arriva nel 2001 quando firma il best seller “I love Shopping” e poi ha firmato 9 sequel di quel romanzo. Dai primi due libri nel 2009 è stato anche tratto un film diretto da P. J. Hogan e prodotto dalla Touchstone.

Grazie quindi ai romanzi “I love shopping”, oggi la Kinsella è una delle autrici più apprezzate. E il romanzo “Amo la mia vita” è tutto da leggere. Racconta la storia di Ava, una giovane donna in cerca del principe azzurro. Dopo mille incontri online ha capito che conoscere ragazzi tramite internet non fa per lei.

Una ragazza piena di sogni nel cassetto, come il romanzo che ha scritto e lasciato a metà. Perché vorrebbe fare la scrittrice, ma al momento si guadagna la vita scrivendo bugiardini medici. Decide però di partire per la Puglia e fare un corso di scrittura creativa, dove conoscerà un bellissimo uomo. Nessuna domanda, nemmeno il nome: i due hanno deciso di vivere il soggiorno italiano senza sapere i progetti futuri dell’altro fino a quando entrambi non si ritrovano su un volo per Londra.

