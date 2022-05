Incredibile quanto costa un biglietto aereo per Londra o Parigi e Madrid e alcune idee su come viaggiare spendendo poco

Conto alla rovescia per le vacanze del 2022. Tra una settimana saremo a giugno, mese che decreterà ufficialmente la bella stagione del primo anno (si spera) dell’era post Covid. Questa gioia attesa da due anni farà comunque a pugni con il caro prezzo. Dal pane alla pasta, dalle bollette agli affitti e al carburante, i listini prezzi sono roventi.

Per chi si appresta a fare turismo da qui a breve, le cose non vanno diversamente. Le vacanze al mare saranno amare, dove alcuni servizi arriveranno a costare addirittura 66,70 euro.

Non andrà meglio per chi deciderà di spostarsi in aereo, tanto in Patria quanto all’estero. Un’indagine del Codacons ha appurato che il caro carburante peserà tantissimo sui ticket di questi vettori. Vediamo di quanto, anticipando solo che è incredibile quanto costa un biglietto aereo per Londra o Parigi e Madrid.

L’indagine Codacons sul caro biglietti aerei

I rialzi medi 2022 dei biglietti aerei sono una mazzata al portafoglio. Le tariffe sono salite su tutte le tratte, anche se con i dovuti distinguo a seconda delle destinazioni.

Secondo l’Associazione dei consumatori, nell’ultimo mese i prezzi delle tratte europee sono cresciuti del 91% rispetto allo stesso periodo 2021. Di contro i voli aerei intercontinentali sono aumentati solo del 35,7%. I rincari minori si sono avuti sulle tratte nazionali, cresciute mediamente del 15,2%.

Se il rialzo del prezzo del carburante è lo stesso per tutte le tratte, perché i prezzi di alcune di esse sono esplose rispetto ad altre? Semplice: è l’elasticità della domanda rispetto all’offerta.

Sul mercato domestico troviamo auto, bus, treno e quant’altro a fare concorrenza diretta al vettore aereo.

Sulle tratte intercontinentali entrano in gioco le preferenze del consumatore. Se anche i rialzi su queste tratte fossero stati del +91%, i turisti avrebbero cambiato meta risolvendo subito il problema.

Sulle tratte intermedie, invece, l’aereo è il vettore chiave per raggiungerle e ha poca o nessuna concorrenza. Le compagnie aeree lo sanno perfettamente e la stangata è fatta.

Incredibile quanto costa un biglietto aereo per Londra o Parigi e Madrid e alcune idee su come viaggiare spendendo poco

Veniamo ai prezzi medi. Il Codacons ha simulato di acquistare un ticket aereo a/r nelle date dal 10 al 12 giugno, con partenza al mattino e ritorno in serata.

Da Fiumicino a Parigi (Charles De Gaulle) servono 355 euro in economy, mentre da Malpensa a Madrid si parte da 364 euro. Se invece la tratta è Roma-Madrid, i prezzi partono da 240 euro.

Per arrivare ad Heathrow (Londra) partendo da Fiumicino servono almeno 399 euro. Cambiando gli scali di partenza e arrivo (imbarco a Linate e ritorno a Malpensa), il ticket costa circa 271.

Molto più abbordabilile tratte nazionali, dove il volo Roma-Milano costa 128 euro a fronte dei 79,80 del treno.

Ponderare al meglio il dove-come-quando fare vacanza

Con questi chiari di luna, non resta che adoperarsi per mettere da parte 1.000 euro anche in meno di 100 giorni.

Poi valutare tutte le alternative possibili rispetto all’aereo. Viaggiare in treno o in bus o in traghetto o in un mezzo condiviso possono rubare più tempo, ma dare una mano al portafoglio.

Infine considerare il dilemma dove-come-quando fare vacanza. Quest’estate troveremo tutto più caro, a Riccione come a Brighton, a Ibiza come a Lloret de Mar, a Porto Cervo come a Santorini. Un gelato, una pizza, un accesso al lido, un souvenir, una camera d’albergo, una tratta del taxi, etc, tutto osterà caro. Oltre al biglietto aereo. Sarà meglio no fare due calcoli esatti prima di imbarcarsi che, eventualmente, rattristarsi poi.

