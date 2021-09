Se per caso si ha la convinzione che nella scelta del partner il segno zodiacale conti qualcosa, allora bisogna fare attenzione a scegliere quello giusto. Insomma, anche le stelle dicono la loro sul destino degli amori. A proposito di amori e segni zodiacali, possiamo consultare anche questo articolo “Regali inaspettati e follie d’amore per il segno dell’acquario”. Parliamo un po’ per scherzo e un po’ sul serio perché si sa che, nella costruzione di un rapporto d’amore intervengono altri fattori sulla riuscita di una coppia. Ciononostante, perché non seguire quello che dicono le stelle? E quindi scegliere un segno compatibile al nostro? Andiamo a vedere, perciò, tutto quello che c’è da sapere sull’affinità di coppia di questi incredibili segni zodiacali.

Sagittario e Leone

Al primo posto, la coppia costituita dal segno zodiacale del Leone e da quello del Sagittario. Un rapporto d’amore tra questi segni sembrerebbe destinato a durare per sempre. Tra l’altro, la passionalità, che contraddistingue entrambi, li rende una coppia positiva e piena di energia. Entrambi sentono forte il bisogno di avventura e sono sempre alla ricerca di nuove esperienze. Questo condividere lo stesso spirito li unisce sempre più intensamente.

Acquario e Bilancia

Gli astri possono suggerire quali sono le coppie di segni zodiacali che sono destinate a funzionare insieme. Tra queste, sale sul podio anche quella formata dal segno dell’Acquario e dal segno della Bilancia. In entrambi i profili astrologici di queste persone, emerge un forte senso di libertà e di autodeterminazione. Queste caratteristiche difficilmente li faranno fermare di fronte alle difficoltà che possono incontrare nella loro vita. Questo diventerà un grosso pregio per andare avanti anche quando tutto potrebbe diventare difficile.

Tutto quello che c’è da sapere sull’affinità di coppia di questi incredibili segni zodiacali

Al terzo posto troviamo il Cancro e il Toro. Il Cancro è un segno molto dolce che tende all’indecisione e quindi ad avere poca fiducia in sé stesso. Con il Toro al suo fianco che, invece, sembra essere forte e deciso, il percorso di entrambi i segni sarà in equilibrio. Il Toro è un segno razionale e molto affettuoso con le persone che ama e può trovare armonia nella tranquillità del Cancro. Infatti, in questo caso, sono proprio le differenze che uniscono questi due segni che si compensano a vicenda.