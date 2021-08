Durante la stagione estiva la volontà che ci porta a rimanere in forma e a non ingrassare è sicuramente più forte rispetto all’inverno. Difatti, tra le giornate passate in costume e le sere fuori in cui ci si veste più scoperti è comprensibile come si faccia maggiormente attenzione al proprio stato fisico. Come ben sappiamo, per perdere qualche chilo in più o semplicemente mantenere i risultati raggiunti bisogna agire su più fronti. Che vanno dal seguire una dieta alimentare equilibrata al performare costantemente un esercizio fisico adatto alla nostra specifica situazione.

Un allenamento comodo ed efficace

A meno che non si abbia la passione per la sala pesi della palestra o per uno sport in particolare, senza dubbio uno degli allenamenti migliori per rimanere in forma rimane la camminata veloce. Difatti, camminare per strada o in un parco presenta enormi vantaggi, sia dal punto di vista della forma fisica che da quello legato al benessere psicologico. In base a come camminiamo, poi, possiamo accentuare alcuni movimenti al fine di ottenere con una maggiore velocità alcuni traguardi che ci siamo prefissati. A tal proposito nel prossimo paragrafo sveleremo dei consigli a riguardo.

Ecco come camminare per tonificare i glutei e dimagrire eliminando il grasso in eccesso

La camminata è, come dicevamo, un tipo di esercizio molto efficace e comune. In quanto, oltre ad essere svolto senza l’utilizzo di nessuno strumento, si presenta anche facile da performare a prescindere dall’età. Non a caso, poco tempo fa avevamo rivelato come camminare dopo i cinquant’anni per contrastare metabolismo lento e stanchezza cronica. Oggi anche andremo a svelare altri consigli che riguardano sempre questo allenamento, ma che si concentrano sul raggiungimento di risultati diversi. Vediamo di che si tratta. Infatti, ecco come camminare per tonificare i glutei e dimagrire eliminando il grasso in eccesso. Iniziamo col dire che già questo esercizio da solo dona la possibilità di ottenere benefici in termini di rassodamento e definizione dei glutei.

Aggiungendo, però, alcuni movimenti, potremo ottenerne risultati migliori e in meno tempo. Il primo consiglio è quello di effettuare, a intervalli regolari di dieci secondi, un movimento di contrazione dei glutei. Mentre camminiamo, quindi, cerchiamo di contrarre i muscoli dei glutei per una decina di secondi per poi rilasciarli, attendiamo venti secondi e ripetiamo l’operazione. Attenzione, però, a non effettuare più di dieci ripetizioni consecutive di questo esercizio, in quanto rischieremo di affaticare osso sacro e schiena.

Inoltre, ogni cinque minuti di camminata, suggeriamo di effettuare cinque affondi e altrettanti squat. Mentre i primi prevedono effettuare un lungo passo in avanti con una gamba e piegarsi con il ginocchio dell’altra fino ad arrivare a terra, i secondi si performano divaricando i piedi e portando il bacino verso terra, piegando le gambe, stando attenti ovviamente a non perdere l’equilibrio. Allenando le natiche durante la camminata, performando pochi affondi e squat ad un intervallo regolare, otterremo ottimi risultati. Che già poco dopo tempo potremo osservare soddisfatti.